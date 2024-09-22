https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/saglik-bakani-memisoglu-turkiye-organ-naklini-dunyada-en-iyi-yapan-5-ulkeden-biri-1088310406.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biri

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biri

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi" dedi. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T21:39+0300

2024-09-22T21:39+0300

2024-09-22T21:39+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

davut gül

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi’nde konuşan Memişoğlu, İstanbul’u dünyanın başkenti ve uğrak yeri olarak gördüğünü söyledi.Memişoğlu, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde Türkiye'de ilk kez annesinden 12 yaşındaki bir çocuğa, akrabalar arası böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 1980'de idealist bir stajyeri olduğunu belirterek, "Bir gün stajımızda böbrek naklini gerçekleştirdikten sonra üreterin ucunu gösterip idrarın çıktığı zaman 'İşte çocuklar bu insanın değiştirdik, yeniden hayata kazandırdık' dedi." ifadesini kullandı.Memişoğlu, 1979'da dünyaya örnek olacak şekilde "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli" kanununu hazırlayıp geçirten hocası Prof. Dr. Haberal'a minnetlerini sundu.Türkiye'nin geçen süreçte sağlıkta çok ileri bir seviyeye geldiğini anlatan Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi." diye konuştu.'İnsanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyor'İstanbul Valisi Davut Gül, kentin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, "Sadece kültür şehri, sanat şehri değil aynı zamanda eğitim ve bilim şehridir. 58 üniversite ve yaklaşık 1 milyona yakın öğrenciyle İstanbul ilme ciddi anlamda katkı sunuyor. Özellikle sağlık başta olmak üzere her alanda dünyanın dört bir yanında insanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyorlar. İnanıyorum ki sizin bu kongrenizle birlikte İstanbul'da gördükleriniz, İstanbul'da yaşadığınız tecrübeler hem şehrimizin hem de ilmi bir katkı daha sunar." ifadelerini kullandı.Gül, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin beşeri sermayesi olduğunu belirterek "Onun ve ekibinin her başarısı 85 milyon Türk vatandaşını gururlandırıyor. İstanbul Valisi olarak da bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, davut gül