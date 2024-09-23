https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/baba-ve-iki-oglu-kazdiklari-su-kuyusunda-gazdan-zehirlendi-1088348878.html
Baba ve iki oğlu, kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlendi
Baba ve iki oğlu, kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlendi
Sputnik Türkiye
Kütahya'da evlerinin önünde su kuyusu kazan baba ve iki oğlu, çıkan metan gazından zehrlendi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T19:02+0300
2024-09-23T19:02+0300
2024-09-23T19:02+0300
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metan
zehirlenme
kütahya
kuyu
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Kutahya Eşen Köyü'nde evlerinin önünde kazdıkları su kuyusunda çalışan Sait Ü. (35), dengesini kaybederek 13 metrelik kuyuya düştü.Oğlunu kurtarmak için kuyuya inen baba Dursun (51) ve kardeşi Fatih Ü'den (30) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin çalışması sonucu bilinçleri kapalı halde kuyudan çıkarılan ve kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen baba ile iki oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ve iki oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
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metan, zehirlenme, kütahya, kuyu
metan, zehirlenme, kütahya, kuyu
Baba ve iki oğlu, kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlendi
Kütahya'da evlerinin önünde su kuyusu kazan baba ve iki oğlu, çıkan metan gazından zehrlendi.
Kutahya Eşen Köyü'nde evlerinin önünde kazdıkları su kuyusunda çalışan Sait Ü. (35), dengesini kaybederek 13 metrelik kuyuya düştü.
Oğlunu kurtarmak için kuyuya inen baba Dursun (51) ve kardeşi Fatih Ü'den (30) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bilinçleri kapalı halde kuyudan çıkarılan ve kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen baba ile iki oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ve iki oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.