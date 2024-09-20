https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-askerleri-alman-fasist-isgalcilere-benzeten-zaharova-kiev-sinirda-toplama-kamplari-1088234851.html

Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor

Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor

Sputnik Türkiye

Kiev'e bağlı güçlerin sınırda Alman faşist işgalcilerin yaptığı gibi toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun çoktan... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:55+0300

2024-09-20T10:55+0300

2024-09-20T11:18+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun sınır bölgesinde toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu ve oralara sivilleri yerleştirdiğini gösteren verilere sahip olduklarını söyledi.4. Avrasya Kadın Forumu marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Rus sınır güvenlik birimleri, tahliye olamayan Kursk Bölgesi sakinlerinin Banderacılar tarafından şiddet yoluyla Ukrayna'ya götürüldüğü vakalar hakkında veriler elde etmeye devam ediyor. Bu arada bunun Alman faşist işgalcilerin tipik uygulaması olduğunu hatırlatayım. Onların Sovyetleri, Sovyetler Birliği vatandaşlarını esarete, köleliğe nasıl ittiklerini hatırlıyorsunuz" dedi.Rusya Kızılhaç Örgütü'nün Kursk'taki merkezi tarafından görgü tanıklarından alınan çok sayıda somut veri bulunduğunu anlatan Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rusya'yla sınır bölgelerinde bir nevi toplama kampları kurduğuna dair doğrudan veriler, kanıtlar var, güvenli olmayan semtleri çeşitli nedenlerle terk edemeyen yerel sakinleri silah zoruyla oralara yerleştiriyorlar" vurgusu yaptı.'Ukrayna ordusu çoktan Nazi ordusuna dönüştü'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve Amerikalı eğitmenlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek bir birimini eğittiğini ortaya koyan raporu da değerlendiren Zaharova, Ukrayna ordusunun zaten çoktan Nazi ordusuna dönüştüğünün altını çizdi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Eğer Pentagon bunu itiraf ediyorsa, Pentagonlu eğitmenlerin veya asistanların gerçekte neyle uğraştığını tahmin edebilirsiniz. Neden bu raporu beklemeye gerek gördüklerini anlamıyoruz, zira Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini sadece akılsızlar bilmiyor" ifadelerini kullandı.Raporda söz konusu birliğin adının belirtilmediğine dikkat çeken Zaharova, "Aslında bunun bir önemi de yok, zira Ukrayna ordusu çoktan, sivil nüfusa karşı vahşi suçlar işleyen bir Nazi ordusuna dönüştü" diye konuştu.Zaharova, Batılı medya ve sivil toplum kuruluşlarının bazı Ukraynalı askerlerin üzerindeki Nazi sembollerini ve onlar tarafından gerçekleştirilen vahşetleri görmezden geldiğini de belirterek bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.Zaharova: Lübnan'da tamamen yeni bir terör eylemi türü uygulandıZaharova, basın toplantısında Lübnan'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.Lübnan'da eşi görülmemiş terörist siber saldırılar yaşandığını kaydeden Zaharova, Rusya'nın son gelişmelerden derin endişe duyduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Lübnan Cumhuriyeti'ndeki tehlikeli gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. 19 Eylül'de İsrail uçaklarının Güney Lübnan'ın birçok bölgesine bir dizi yoğun saldırı düzenlediğini hatırlatayım. Bundan önce Lübnan, iki gün boyunca, tam olarak 17 ve 18 Eylül'de eşi görülmemiş terör saldırılarına maruz kaldı. Bunlar siber saldırı niteliğindeydi. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi saldırıların kurbanı oldu. Binlerce kişi yaralandı. Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü. Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşananların tüm boyutlarını ortaya koymanın önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-ordusu-harkovda-azov-taburu-militanlari-ile-yabanci-parali-askerleri-vurdu-1088232747.html

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