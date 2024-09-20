Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı 5’e yükseldi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-askerleri-alman-fasist-isgalcilere-benzeten-zaharova-kiev-sinirda-toplama-kamplari-1088234851.html
Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor
Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor
Sputnik Türkiye
Kiev'e bağlı güçlerin sınırda Alman faşist işgalcilerin yaptığı gibi toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun çoktan... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:55+0300
2024-09-20T11:18+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
nazi
nazi almanyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088234581_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cc24bc86c8cc8b2d122e5efec7e304c7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun sınır bölgesinde toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu ve oralara sivilleri yerleştirdiğini gösteren verilere sahip olduklarını söyledi.4. Avrasya Kadın Forumu marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Rus sınır güvenlik birimleri, tahliye olamayan Kursk Bölgesi sakinlerinin Banderacılar tarafından şiddet yoluyla Ukrayna'ya götürüldüğü vakalar hakkında veriler elde etmeye devam ediyor. Bu arada bunun Alman faşist işgalcilerin tipik uygulaması olduğunu hatırlatayım. Onların Sovyetleri, Sovyetler Birliği vatandaşlarını esarete, köleliğe nasıl ittiklerini hatırlıyorsunuz" dedi.Rusya Kızılhaç Örgütü'nün Kursk'taki merkezi tarafından görgü tanıklarından alınan çok sayıda somut veri bulunduğunu anlatan Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rusya'yla sınır bölgelerinde bir nevi toplama kampları kurduğuna dair doğrudan veriler, kanıtlar var, güvenli olmayan semtleri çeşitli nedenlerle terk edemeyen yerel sakinleri silah zoruyla oralara yerleştiriyorlar" vurgusu yaptı.'Ukrayna ordusu çoktan Nazi ordusuna dönüştü'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve Amerikalı eğitmenlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek bir birimini eğittiğini ortaya koyan raporu da değerlendiren Zaharova, Ukrayna ordusunun zaten çoktan Nazi ordusuna dönüştüğünün altını çizdi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Eğer Pentagon bunu itiraf ediyorsa, Pentagonlu eğitmenlerin veya asistanların gerçekte neyle uğraştığını tahmin edebilirsiniz. Neden bu raporu beklemeye gerek gördüklerini anlamıyoruz, zira Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini sadece akılsızlar bilmiyor" ifadelerini kullandı.Raporda söz konusu birliğin adının belirtilmediğine dikkat çeken Zaharova, "Aslında bunun bir önemi de yok, zira Ukrayna ordusu çoktan, sivil nüfusa karşı vahşi suçlar işleyen bir Nazi ordusuna dönüştü" diye konuştu.Zaharova, Batılı medya ve sivil toplum kuruluşlarının bazı Ukraynalı askerlerin üzerindeki Nazi sembollerini ve onlar tarafından gerçekleştirilen vahşetleri görmezden geldiğini de belirterek bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.Zaharova: Lübnan'da tamamen yeni bir terör eylemi türü uygulandıZaharova, basın toplantısında Lübnan'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.Lübnan'da eşi görülmemiş terörist siber saldırılar yaşandığını kaydeden Zaharova, Rusya'nın son gelişmelerden derin endişe duyduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Lübnan Cumhuriyeti'ndeki tehlikeli gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. 19 Eylül'de İsrail uçaklarının Güney Lübnan'ın birçok bölgesine bir dizi yoğun saldırı düzenlediğini hatırlatayım. Bundan önce Lübnan, iki gün boyunca, tam olarak 17 ve 18 Eylül'de eşi görülmemiş terör saldırılarına maruz kaldı. Bunlar siber saldırı niteliğindeydi. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi saldırıların kurbanı oldu. Binlerce kişi yaralandı. Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü. Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşananların tüm boyutlarını ortaya koymanın önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-ordusu-harkovda-azov-taburu-militanlari-ile-yabanci-parali-askerleri-vurdu-1088232747.html
rusya
ukrayna
nazi almanyası
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088234581_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_109c8062d0f5e7593a748aa5e952b224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nazi, nazi almanyası, nazi rejimi, nazi işbirlikçisi, rusya kızılhaç komitesi, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, naziler, neo-naziler, bandera, sovyetler birliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nazi, nazi almanyası, nazi rejimi, nazi işbirlikçisi, rusya kızılhaç komitesi, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, naziler, neo-naziler, bandera, sovyetler birliği

Ukraynalı askerleri 'Alman faşist işgalcilere' benzeten Zaharova: Kiev, sınırda toplama kampları kuruyor

10:55 20.09.2024 (güncellendi: 11:18 20.09.2024)
© SputnikМария Захарова проводит еженедельный брифинг (20 сентября 2024). Москва
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг (20 сентября 2024). Москва - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik
Abone ol
Kiev'e bağlı güçlerin sınırda Alman faşist işgalcilerin yaptığı gibi toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun çoktan Nazi ordusuna dönüştüğünün altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun sınır bölgesinde toplama kamplarına benzer yapılar kurduğunu ve oralara sivilleri yerleştirdiğini gösteren verilere sahip olduklarını söyledi.

4. Avrasya Kadın Forumu marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Rus sınır güvenlik birimleri, tahliye olamayan Kursk Bölgesi sakinlerinin Banderacılar tarafından şiddet yoluyla Ukrayna'ya götürüldüğü vakalar hakkında veriler elde etmeye devam ediyor. Bu arada bunun Alman faşist işgalcilerin tipik uygulaması olduğunu hatırlatayım. Onların Sovyetleri, Sovyetler Birliği vatandaşlarını esarete, köleliğe nasıl ittiklerini hatırlıyorsunuz" dedi.

Rusya Kızılhaç Örgütü'nün Kursk'taki merkezi tarafından görgü tanıklarından alınan çok sayıda somut veri bulunduğunu anlatan Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rusya'yla sınır bölgelerinde bir nevi toplama kampları kurduğuna dair doğrudan veriler, kanıtlar var, güvenli olmayan semtleri çeşitli nedenlerle terk edemeyen yerel sakinleri silah zoruyla oralara yerleştiriyorlar" vurgusu yaptı.

'Ukrayna ordusu çoktan Nazi ordusuna dönüştü'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve Amerikalı eğitmenlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek bir birimini eğittiğini ortaya koyan raporu da değerlendiren Zaharova, Ukrayna ordusunun zaten çoktan Nazi ordusuna dönüştüğünün altını çizdi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Eğer Pentagon bunu itiraf ediyorsa, Pentagonlu eğitmenlerin veya asistanların gerçekte neyle uğraştığını tahmin edebilirsiniz. Neden bu raporu beklemeye gerek gördüklerini anlamıyoruz, zira Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini sadece akılsızlar bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Raporda söz konusu birliğin adının belirtilmediğine dikkat çeken Zaharova, "Aslında bunun bir önemi de yok, zira Ukrayna ordusu çoktan, sivil nüfusa karşı vahşi suçlar işleyen bir Nazi ordusuna dönüştü" diye konuştu.

Zaharova, Batılı medya ve sivil toplum kuruluşlarının bazı Ukraynalı askerlerin üzerindeki Nazi sembollerini ve onlar tarafından gerçekleştirilen vahşetleri görmezden geldiğini de belirterek bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Zaharova: Lübnan'da tamamen yeni bir terör eylemi türü uygulandı

Zaharova, basın toplantısında Lübnan'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da eşi görülmemiş terörist siber saldırılar yaşandığını kaydeden Zaharova, Rusya'nın son gelişmelerden derin endişe duyduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Lübnan Cumhuriyeti'ndeki tehlikeli gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. 19 Eylül'de İsrail uçaklarının Güney Lübnan'ın birçok bölgesine bir dizi yoğun saldırı düzenlediğini hatırlatayım. Bundan önce Lübnan, iki gün boyunca, tam olarak 17 ve 18 Eylül'de eşi görülmemiş terör saldırılarına maruz kaldı. Bunlar siber saldırı niteliğindeydi. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi saldırıların kurbanı oldu. Binlerce kişi yaralandı. Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü. Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşananların tüm boyutlarını ortaya koymanın önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz" dedi.
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала