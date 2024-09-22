https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/chpli-milletvekili-ediz-une-ait-aracta-yuzlerce-kacak-elektronik-sigara-aparati-ele-gecirildi-1088297925.html

CHP’li Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi

CHP’li Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Edirne'de CHP'li milletvekilinin aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T10:31+0300

2024-09-22T10:31+0300

2024-09-22T10:31+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

edirne

sigara

elektronik sigara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088297755_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_8b0e61019f3076391d0081d5eac5801d.jpg

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait olan cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şoförlerinden birinin ihmali sonucu bu durumun yaşandığını ve nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Binlerce elektronik sigara ve kiti çıktıOlay, Edirne’de polis ekiplerinin siren düzeneği bulunan ve Fatih A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurmasıyla ortaya çıktı. Araç yapılan kontrollerin ardından CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşıldı. Polis, araçta yaptığı aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1.275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi buldu. Gözaltına alınan şoför Fatih A. ve yanındaki Ç.R.Ç. gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, ele geçirilen ürünlere ise el konuldu.CHP'li Ediz Ün, yazılı bir açıklama yaparak olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, sigara, elektronik sigara