https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/chpli-milletvekili-ediz-une-ait-aracta-yuzlerce-kacak-elektronik-sigara-aparati-ele-gecirildi-1088297925.html
CHP’li Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi
CHP’li Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Edirne'de CHP'li milletvekilinin aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T10:31+0300
2024-09-22T10:31+0300
2024-09-22T10:31+0300
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Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait olan cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şoförlerinden birinin ihmali sonucu bu durumun yaşandığını ve nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Binlerce elektronik sigara ve kiti çıktıOlay, Edirne’de polis ekiplerinin siren düzeneği bulunan ve Fatih A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurmasıyla ortaya çıktı. Araç yapılan kontrollerin ardından CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşıldı. Polis, araçta yaptığı aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1.275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi buldu. Gözaltına alınan şoför Fatih A. ve yanındaki Ç.R.Ç. gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, ele geçirilen ürünlere ise el konuldu.CHP'li Ediz Ün, yazılı bir açıklama yaparak olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, sigara, elektronik sigara
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, sigara, elektronik sigara
CHP’li Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi
Edirne'de CHP'li milletvekilinin aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi.
Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait olan cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şoförlerinden birinin ihmali sonucu bu durumun yaşandığını ve nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Binlerce elektronik sigara ve kiti çıktı
Olay, Edirne’de polis ekiplerinin siren düzeneği bulunan ve Fatih A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurmasıyla ortaya çıktı. Araç yapılan kontrollerin ardından CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşıldı.
Polis, araçta yaptığı aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1.275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi buldu.
Gözaltına alınan şoför Fatih A. ve yanındaki Ç.R.Ç. gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, ele geçirilen ürünlere ise el konuldu.
CHP'li Ediz Ün, yazılı bir açıklama yaparak olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
"Adıma kayıtlı 34 EKE 86 plakalı aracı bu dönemde yoğun olarak kullanıyorum" ifadelerini kullanan Ün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı medya organlarında hakkımda çıkan yalan ve yanlış haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Edirne Milletvekili olarak ülkemizin ve Edirne’nin sorunları ile ilgilenmekte, bu sorunların çözümü için mesai harcamaktayım. Çalışmalarım sırasında birden fazla araç kullanıyorum ve adıma kayıtlı araçları yardımcılarım, asistanlarım ve şoförlerimle paylaşıyorum. Bu araçlarım arasında yer alan 34 EKE 86 plakalı araç, zaman zaman Fatih Anıl isimli şoförüm tarafından kullanılmaktadır. Araç, bakım amacıyla İstanbul'daki yetkili servise gönderilmişti ve Fatih Anıl bu süreci yönetmiştir.”