https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/altin-durdurulamiyor-bir-rekor-daha-geldi-1088322141.html
Altın durdurulamıyor: Bir rekor daha geldi
Altın durdurulamıyor: Bir rekor daha geldi
Sputnik Türkiye
Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T10:26+0300
2024-09-23T10:26+0300
2024-09-23T10:56+0300
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Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan beri yükseliş eğilimini sürdürüyor.Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor tazeledi. Ortadoğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.Ons altın haftaya zirvede başladıOns altın, günün ilk işlemlerinde 2.631 dolar ile tarihi zirveyi gördü.Gram altında yeni rekorGram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/maasi-40-milyon-lira-calisacak-eleman-bulunamiyor-1088316162.html
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gram latın ne kadar, gram altın rekor, altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, ons altın fiyatları
gram latın ne kadar, gram altın rekor, altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, ons altın fiyatları
Altın durdurulamıyor: Bir rekor daha geldi
10:26 23.09.2024 (güncellendi: 10:56 23.09.2024)
Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan beri yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor tazeledi. Ortadoğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.
Ons altın haftaya zirvede başladı
Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2.631 dolar ile tarihi zirveyi gördü.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi.