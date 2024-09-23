https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/altin-durdurulamiyor-bir-rekor-daha-geldi-1088322141.html

Altın durdurulamıyor: Bir rekor daha geldi

Altın durdurulamıyor: Bir rekor daha geldi

Sputnik Türkiye

Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T10:26+0300

2024-09-23T10:26+0300

2024-09-23T10:56+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

altın

çeyrek altın

dolar

piyasa

türk lirası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg

Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan beri yükseliş eğilimini sürdürüyor.Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor tazeledi. Ortadoğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.Ons altın haftaya zirvede başladıOns altın, günün ilk işlemlerinde 2.631 dolar ile tarihi zirveyi gördü.Gram altında yeni rekorGram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/maasi-40-milyon-lira-calisacak-eleman-bulunamiyor-1088316162.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram latın ne kadar, gram altın rekor, altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, ons altın fiyatları