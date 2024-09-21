https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusyada-20-uluslararasi-musluman-forumu-duzenlendi-abd-baristan-bahsediyor-ama-tam-tersini-yapiyor-1088294510.html
Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi: 'ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor'
Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi: 'ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor'
Sputnik Türkiye
Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T22:16+0300
2024-09-21T22:16+0300
2024-09-21T22:38+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tataristan
ravil gaynutdin
rüstem minnihanov
mahmud el-habaş
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Moskova Merkez Camisi'nde yapılan kurultaya Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın 65 bölgesinden Müslüman kuruluşları temsilcileri, uluslararası foruma da 15 farklı ülkeden ve farklı İslam organizasyonlarından temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı ve Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov da programlara iştirak etti.Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Mürteza Bedir, İSAM Başkan Yardımcısı Yaşar Çolak ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Ömer Faruk Savuran yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş foruma mesaj gönderdi.Kurultayda, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi başkanlığına, Rusya Müslümanları temsilcilerinin oy birliğiyle yeniden Gaynutdin seçildi.'Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak'Foruma katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarla İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği soykırıma dikkati çekerken, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş da forumda bir konuşma yaptı.İnsanlığın saldırılar karşısında sessiz kalması halinde, zulüm var oldukça, halkların hakları ihlal edildiği sürece barışın olmayacağını söyleyen Habaş, "Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak" dedi.Birleşmiş Milletler'de Filistin ile ilgili alınan kararların hayata geçirilmediğine işaret eden Habaş, 120'den fazla devletin onayını almasına rağmen ABD'nin başını çektiği bir avuç ülkenin karşı çıktığı bu kararların uygulanmadığını hatırlattı."ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor. Bu koşullar altında barış olmayacak. Filistin halkı baskıya maruz kaldığı sürece barış olmayacak" diye konuşan Habaş, Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da durumun aynı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in sadece camilere değil, kiliselere yönelik de saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Habaş, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:20. Uluslararası Müslüman Forumu Forumu'nda ev sahibi olarak konuşma yapan Gaynutdin de İslam aleminin pek çok zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "İslam'a, akla ve inanca dayanarak tek bir canlı organizma olarak birlik olarak çok büyük zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.Putin'in mektubu okunduForumun sonunda forum ve kurultay katılımcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektubu okundu. Aşırıcılık ve terörizm ile İslam dininin kasıtlı olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve yabancı düşmanlığının körüklendiği vurgulanan mektupta, bunun bir sonucu olarak mart ayında Moskova'da yaşanan terör saldırısı örnek gösterildi.Mektupta, İsrail'in Gazze'yi kan gölüne çevirdiği ve inananların duygularına hakaret etmeye yönelik sürekli İslamofobik eylemlerin ortaya çıktığı hatırlatıldı.
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rusya, vladimir putin, tataristan, ravil gaynutdin, rüstem minnihanov, mahmud el-habaş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, islam, ali erbaş
Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi: 'ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor'
22:16 21.09.2024 (güncellendi: 22:38 21.09.2024)
Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü.
Moskova Merkez Camisi'nde yapılan kurultaya Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın 65 bölgesinden Müslüman kuruluşları temsilcileri, uluslararası foruma da 15 farklı ülkeden ve farklı İslam organizasyonlarından temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.
Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı ve Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov da programlara iştirak etti.
Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Mürteza Bedir, İSAM Başkan Yardımcısı Yaşar Çolak ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Ömer Faruk Savuran yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş foruma mesaj gönderdi.
Kurultayda, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi başkanlığına, Rusya Müslümanları temsilcilerinin oy birliğiyle yeniden Gaynutdin seçildi.
'Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak'
Foruma katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarla İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği soykırıma dikkati çekerken, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş da forumda bir konuşma yaptı.
İnsanlığın saldırılar karşısında sessiz kalması halinde, zulüm var oldukça, halkların hakları ihlal edildiği sürece barışın olmayacağını söyleyen Habaş, "Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak" dedi.
Birleşmiş Milletler'de Filistin ile ilgili alınan kararların hayata geçirilmediğine işaret eden Habaş, 120'den fazla devletin onayını almasına rağmen ABD'nin başını çektiği bir avuç ülkenin karşı çıktığı bu kararların uygulanmadığını hatırlattı.
"ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor. Bu koşullar altında barış olmayacak. Filistin halkı baskıya maruz kaldığı sürece barış olmayacak" diye konuşan Habaş, Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da durumun aynı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in sadece camilere değil, kiliselere yönelik de saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Habaş, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Kutsal değerlere yönelik devam eden bu hakaret, korkunç bir şeye, yani herkes için yıkıcı olacak bir din savaşına yol açabilir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman bu savaşın bedelini sadece Filistinliler değil, sadece Arap bölgesi değil, tüm dünya ödeyecek. Kimseyi geride bırakmayacak bir patlamaya yol açabilecek bu korkunç durumun devamının bedelini ise tüm dünya ödeyecek.
20. Uluslararası Müslüman Forumu Forumu'nda ev sahibi olarak konuşma yapan Gaynutdin de İslam aleminin pek çok zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "İslam'a, akla ve inanca dayanarak tek bir canlı organizma olarak birlik olarak çok büyük zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.
Forumun sonunda forum ve kurultay katılımcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektubu okundu. Aşırıcılık ve terörizm ile İslam dininin kasıtlı olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve yabancı düşmanlığının körüklendiği vurgulanan mektupta, bunun bir sonucu olarak mart ayında Moskova'da yaşanan terör saldırısı örnek gösterildi.
Mektupta, İsrail'in Gazze'yi kan gölüne çevirdiği ve inananların duygularına hakaret etmeye yönelik sürekli İslamofobik eylemlerin ortaya çıktığı hatırlatıldı.