https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/tuncelide-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-1088307988.html

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu

Sputnik Türkiye

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T17:47+0300

2024-09-22T17:47+0300

2024-09-22T17:47+0300

türkiye

tunceli

meteoroloji

sağanak

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Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı uyardı.

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türkiye

tunceli

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tunceli, meteoroloji, sağanak