https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/tuncelide-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-1088307988.html
Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu
Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu
Sputnik Türkiye
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T17:47+0300
2024-09-22T17:47+0300
2024-09-22T17:47+0300
türkiye
tunceli
meteoroloji
sağanak
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Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/adanayi-super-hucre-vurdu-gokyuzu-iki-farkli-renge-burundu-1088304197.html
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tunceli, meteoroloji, sağanak
tunceli, meteoroloji, sağanak
Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi.
Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı uyardı.