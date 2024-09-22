https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/erdogan-abddeki-turkevi-girisinde-sevgi-gosterileriyle-karsilandi-1088305634.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:28+0300
2024-09-22T16:28+0300
2024-09-22T16:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
abd
yeni türkevi binası
new york
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Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta.Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/erdogan-lubnana-duzenlenen-saldiri-milli-savunma-sanayinin-ne-kadar-onemli-oldugunu-bir-kez-daha-1088281454.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama
16:28 22.09.2024 (güncellendi: 16:30 22.09.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta.
Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.