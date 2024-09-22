https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/erdogan-abddeki-turkevi-girisinde-sevgi-gosterileriyle-karsilandi-1088305634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T16:28+0300

2024-09-22T16:28+0300

2024-09-22T16:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

abd

yeni türkevi binası

new york

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Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta.Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.

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