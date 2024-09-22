https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/pakistanda-rus-buyukelcinin-de-bulundugu-heyeti-tasiyan-konvoydan-bir-otomobil-mayinla-patlatildi-1088307295.html

Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı: Yaralılar var

Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Pakistan’da Rusya Büyükelçisi Horev’in bulunduğu bir heyete refakat eden konvoydan bir otomobilin mayınla temas etmesi sonucu infilak ettiği, olayda polis... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T17:24+0300

2024-09-22T17:24+0300

2024-09-22T17:50+0300

dünya

pakistan

otomobil

mayın

patlama

rus diplomat

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Rusya’nın İslamabad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev’in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi’nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.Açıklamada, “Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı” ifadeleri yer aldı.

pakistan

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pakistan, otomobil, mayın, patlama, rus diplomat