https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/pakistanda-rus-buyukelcinin-de-bulundugu-heyeti-tasiyan-konvoydan-bir-otomobil-mayinla-patlatildi-1088307295.html
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı: Yaralılar var
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Pakistan’da Rusya Büyükelçisi Horev’in bulunduğu bir heyete refakat eden konvoydan bir otomobilin mayınla temas etmesi sonucu infilak ettiği, olayda polis... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T17:24+0300
2024-09-22T17:24+0300
2024-09-22T17:50+0300
dünya
pakistan
otomobil
mayın
patlama
rus diplomat
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Rusya’nın İslamabad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev’in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi’nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.Açıklamada, “Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı” ifadeleri yer aldı.
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pakistan, otomobil, mayın, patlama, rus diplomat
pakistan, otomobil, mayın, patlama, rus diplomat
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı: Yaralılar var
17:24 22.09.2024 (güncellendi: 17:50 22.09.2024)
Pakistan’da Rusya Büyükelçisi Horev’in bulunduğu bir heyete refakat eden konvoydan bir otomobilin mayınla temas etmesi sonucu infilak ettiği, olayda polis çalışanlarından yaralananlar olduğu, diplomatların zarar görmediği bildirildi.
Rusya’nın İslamabad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev’in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.
Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi’nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.
Açıklamada, “Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı” ifadeleri yer aldı.