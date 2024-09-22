https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/sri-lankada-baskanlik-secimini-marksist-anura-kumara-dissanayake-kazandi--1088303725.html

Sri Lanka'da başkanlık seçimini Marksist Anura Kumara Dissanayake kazandı

Sri Lanka'da başkanlık seçimini Marksist Anura Kumara Dissanayake kazandı

Sputnik Türkiye

Sri Lanka'da henüz resmi olmayan sonuçlara göre, rekor sayıda adayın olduğu başkanlık yarışında Marksist görüşlere sahip olan Anura Kumara Dissanayake, oyların... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T15:26+0300

2024-09-22T15:26+0300

2024-09-22T15:26+0300

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Sri Lanka'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde, ülkenin ekonomik krizine yönelik memnuniyetsizlik dalgasıyla birlikte daha önce marjinal bir Marksist politikacı olan Anura Kumara Dissanayake zafer yolunda ilerliyor. Cumartesi günü yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Dissanayake, oyların yaklaşık dörtte üçü sayıldığında yüzde 42'nin üzerinde oy alarak önde gidiyor.Yarışı önde götürüyorDissanayake, yaklaşık 1.3 milyon oy farkıyla ikinci sıradaki muhalefet lideri Sajith Premadasa'nın önünde bulunuyor. Premadasa, şu anda yüzde 33 oy oranıyla yarışa devam ederken, mevcut Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ise yüzde 17 ile üçüncü sırada yer alıyor.Başkanlık seçimleri, Sri Lanka’nın tercihli oy sistemi ile yapıldığından, oy pusulalarına işaretlenen ikinci tercihlerin sayımı tamamlanmadan kesin sonuçlar açıklanmayacak.Marksist eğilimlere sahip Anura Kumara Dissanayake, 2014'ten bu yana Sri Lanka'da Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip Janatha Vimukthi Peramuna'nın (JVP) lideri olarak görev yapıyor. Parti, 1965 yılında ülkedeki sosyal ve ekonomik eşitsizliklere karşı mücadele amacıyla kuruldu.Dissanayake'nin Marksist görüşleri, JVP'nin işçi sınıfının iktidara gelmesini ve sosyalizmin inşasını savunan ideolojisinden kaynaklanıyor. Parti, tarih boyunca silahlı mücadeleye de başvurmuş olsa da, Dissanayake'nin liderliğinde parlamenter ve demokratik süreçler ön plana çıktı.Ayrıca, Dissanayake'nin yolsuzluk karşıtı duruşu ve ülkenin neoliberal ekonomi politikalarına getirdiği eleştirilerle dikkat çektiği biliniyor.Mevcut ekonomik çöküş sırasında uygulanan sert kemer sıkma politikaları nedeniyle halkın tepkisini çeken Wickremesinghe'nin düşük oy oranı, Dissanayake'nin yükselişini daha da pekiştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/iranda-maden-faciasi-52-kisi-hayatini-kaybetti--1088301828.html

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