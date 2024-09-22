https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/sislide-silahli-catisma-1088309428.html

Şişli'de silahlı çatışma

Şişli'de silahlı çatışma

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T19:58+0300

2024-09-22T19:58+0300

2024-09-22T19:58+0300

türkiye

çatışma

istanbul

şişli

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Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi. T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/esenyurtta-silahli-catisma-yaralilar-var-1086631108.html

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çatışma, istanbul, şişli