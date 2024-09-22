Şişli'de silahlı çatışma

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:14
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/sislide-silahli-catisma-1088309428.html
Şişli'de silahlı çatışma
Şişli'de silahlı çatışma
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T19:58+0300
2024-09-22T19:58+0300
türkiye
çatışma
istanbul
şişli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi. T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/esenyurtta-silahli-catisma-yaralilar-var-1086631108.html
türkiye
istanbul
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çatışma, istanbul, şişli
çatışma, istanbul, şişli

Şişli'de silahlı çatışma

19:58 22.09.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİNolay yeri - polis -
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN
Abone ol
İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi.
T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.
Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt’ta silahlı çatışma: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
TÜRKİYE
Esenyurt’ta silahlı çatışma: Yaralılar var
8 Ağustos, 14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала