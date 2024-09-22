https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/sislide-silahli-catisma-1088309428.html
Şişli'de silahlı çatışma
Şişli'de silahlı çatışma
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T19:58+0300
2024-09-22T19:58+0300
2024-09-22T19:58+0300
türkiye
çatışma
istanbul
şişli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi. T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/esenyurtta-silahli-catisma-yaralilar-var-1086631108.html
türkiye
istanbul
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çatışma, istanbul, şişli
Şişli'de silahlı çatışma
İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi.
T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.
Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.