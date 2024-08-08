https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/esenyurtta-silahli-catisma-yaralilar-var-1086631108.html

Esenyurt’ta silahlı çatışma: Yaralılar var

Esenyurt’ta silahlı çatışma: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anı cep telefonu kamerasına... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:10+0300

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türkiye

esenyurt

çatışma

son dakika

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Trafikte tartışma yaşayan araçlarda bulunanlar kavgaya tutuştu. Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Bölgede esnaflık yapan Mahsun Yılmaz, "Kamyonet ile başka bir araç trafikte tartıştı. Biri frene, öbürü de kornaya bastı. Öndeki arabayı durdurunca 'patladın mı' diye tepki gösterdi. Araçtan indiler şoförlerden biri diğerine direk yumruk attı. Biz esnaf olarak onları ayırmaya gittik. Bir de baktık yukarıdan levye demirlerle bir grup insan geliyor. Birbirlerine girdiler" ifadelerini kullandı.Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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esenyurt, çatışma, son dakika