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Poşet çayların içinde bin 200’den fazla böcek DNA’sı bulundu: 'İyiye işaret'
Poşet çayların içinde bin 200’den fazla böcek DNA’sı bulundu: 'İyiye işaret'
Sputnik Türkiye
Poşet çayların içinde 1200’den fazla böcek DNA’sı bulundu. Uzmanlar, poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sının, sağlık açısından bir tehdit değil, doğal bir durum... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:52+0300
2024-09-22T16:52+0300
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Poşet çayların içinde 1200’den fazla böcek DNA’sı bulunduMilliyet'ten Betül Topaklı'nın derlemesine göre, son araştırmalar, poşet çayların içinde 1200’den fazla eklem bacaklı türüne ait DNA bulguları ortaya koydu.Poşet çaylarda böcek mi var?Bilim insanları, çay poşetlerinde yer alan yaprakların, toplama aşamasında böceklerle etkileşime girdiğini belirtiyor. e-DNA analizi kullanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, nane, papatya, siyah çay ve maydanoz gibi dört bitkide bu zengin DNA çeşitliliği saptandı.Bu durum, çay üretiminde pestisit kullanımının olmadığını gösteriyor ve çayın tüketiminin güvenli olduğu anlamına geliyor. Araştırmalar, çaylardaki DNA’nın yüzde 99’unun bitkilerden, yalnızca çok küçük bir kısmının ise böceklerden geldiğini vurguluyor.Dolayısıyla, poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı, sağlık açısından bir tehdit değil, doğal bir durum olarak değerlendiriliyor.
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poşet çay, böcek, dna
poşet çay, böcek, dna

Poşet çayların içinde bin 200’den fazla böcek DNA’sı bulundu: 'İyiye işaret'

16:52 22.09.2024
© AApoşet çay
poşet çay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AA
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Poşet çayların içinde 1200’den fazla böcek DNA’sı bulundu. Uzmanlar, poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sının, sağlık açısından bir tehdit değil, doğal bir durum olduğunu ifade ediyor.
Poşet çayların içinde 1200’den fazla böcek DNA’sı bulundu
Milliyet'ten Betül Topaklı'nın derlemesine göre, son araştırmalar, poşet çayların içinde 1200’den fazla eklem bacaklı türüne ait DNA bulguları ortaya koydu.

Poşet çaylarda böcek mi var?

Bilim insanları, çay poşetlerinde yer alan yaprakların, toplama aşamasında böceklerle etkileşime girdiğini belirtiyor. e-DNA analizi kullanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, nane, papatya, siyah çay ve maydanoz gibi dört bitkide bu zengin DNA çeşitliliği saptandı.
Bu durum, çay üretiminde pestisit kullanımının olmadığını gösteriyor ve çayın tüketiminin güvenli olduğu anlamına geliyor. Araştırmalar, çaylardaki DNA’nın yüzde 99’unun bitkilerden, yalnızca çok küçük bir kısmının ise böceklerden geldiğini vurguluyor.
Dolayısıyla, poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı, sağlık açısından bir tehdit değil, doğal bir durum olarak değerlendiriliyor.
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