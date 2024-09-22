https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-devlet-baskani-putin-turkmenistan-lideri-berdimuhammedov-ile-telefonda-gorustu-1088300095.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Türkmenistanlı mevkidaşı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde doğum gününü tebrik etti, taraflar ülkelerin stratejik... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T12:46+0300
2024-09-22T12:46+0300
2024-09-22T12:57+0300
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rusya
kremlin
vladimir putin
türkmenistan
serdar berdimuhamedov
telefon görüşmesi
doğum günü
kutlama
stratejik ortaklık
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkelerin stratejik ortaklığını kapsamlı bir şekilde güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un doğum gününü içtenlikle kutladı. Rusya-Türkmenistan stratejik ortaklığının ileride de kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık teyit edildi" ifadelerine yer verildi.Görüşmede ayrıca ekim ayında Rusya ve Türkmenistan'da yapılacak BDT zirveleri ve Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinin yanı sıra Aşkabat'ta önde gelen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıldönümüne adanan foruma hazırlık konuları da ele alındığı kaydedildi.
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rusya, kremlin, vladimir putin, türkmenistan, serdar berdimuhamedov, telefon görüşmesi, doğum günü, kutlama, stratejik ortaklık
rusya, kremlin, vladimir putin, türkmenistan, serdar berdimuhamedov, telefon görüşmesi, doğum günü, kutlama, stratejik ortaklık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
12:46 22.09.2024 (güncellendi: 12:57 22.09.2024)
Rusya lideri Putin, Türkmenistanlı mevkidaşı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde doğum gününü tebrik etti, taraflar ülkelerin stratejik ortaklığını kapsamlı bir şekilde güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkelerin stratejik ortaklığını kapsamlı bir şekilde güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un doğum gününü içtenlikle kutladı. Rusya-Türkmenistan stratejik ortaklığının ileride de kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık teyit edildi" ifadelerine yer verildi.
Görüşmede ayrıca ekim ayında Rusya ve Türkmenistan'da yapılacak BDT zirveleri ve Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinin yanı sıra Aşkabat'ta önde gelen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıldönümüne adanan foruma hazırlık konuları da ele alındığı kaydedildi.