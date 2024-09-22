https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/osimhen-neden-maske-takiyor-1088302320.html
Osimhen neden maske takıyor?
Osimhen neden maske takıyor?
Sputnik Türkiye
Osimhen taktığı maske dolayısıyla merak konusu oldu. Victor Osimhen'in taktığı maskenin adı "karbon fiber yüz maskesi" olarak biliniyor. Peki, Osimhen neden... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:39+0300
2024-09-22T14:39+0300
2024-09-22T14:40+0300
spor
osimhen
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sakatlık
sakatlık
vida
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen, karşılaşmada forma giydi ve yine yüzünde maskesi vardı.Antrenmanda ve saha içerisinde sürekli olarak maske takan Osimhen'in maske geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Maske, yüzündeki kırıkları korumak için gerekli olup, Osimhen'in performansını etkilemeden oynamasını sağlıyor. Peki, Osimhen neden maske takıyor?Osimhen neden maske takıyor?2021’de Napoli-Inter maçında Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışması sonrası Osimhen ciddi bir yüz yaralanması geçirdi. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. Maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başlayan Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor; Hürriyet'in haberine göre Osimhen’in 2021’de kullanmaya başladığı maske sadece onunla değil Napoli ile de özdeşleşti. Osimhen hayranı çocuklar Napoli karnavalı sırasında, onun maskesini takarak sokaklarda dolaştı. Osimhen maskeli pastalar satılmaya başladı. İtalyan müzisyen Alex Garini onun için özel bir beste bile yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/arda-guler-ilk-11de-basladi-real-madrid-farka-kostu-1088301336.html
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osimhen neden maske takıyor?, osimhen maske, osimhen neden maskeli oynuyor, osimhen sakat mı, osimhen maske, osimhen neden maskeli oynuyor
Osimhen neden maske takıyor?
14:39 22.09.2024 (güncellendi: 14:40 22.09.2024)
Osimhen taktığı maske dolayısıyla merak konusu oldu. Victor Osimhen'in taktığı maskenin adı "karbon fiber yüz maskesi" olarak biliniyor. Peki, Osimhen neden maske takıyor, sebebi ve gerekçesi nedir?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen, karşılaşmada forma giydi ve yine yüzünde maskesi vardı.
Antrenmanda ve saha içerisinde sürekli olarak maske takan Osimhen'in maske geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Maske, yüzündeki kırıkları korumak için gerekli olup, Osimhen'in performansını etkilemeden oynamasını sağlıyor. Peki, Osimhen neden maske takıyor?
Osimhen neden maske takıyor?
2021’de Napoli-Inter maçında Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışması sonrası Osimhen ciddi bir yüz yaralanması geçirdi. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. Maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başlayan Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor;
"Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."
Hürriyet'in haberine göre Osimhen’in 2021’de kullanmaya başladığı maske sadece onunla değil Napoli ile de özdeşleşti. Osimhen hayranı çocuklar Napoli karnavalı sırasında, onun maskesini takarak sokaklarda dolaştı. Osimhen maskeli pastalar satılmaya başladı. İtalyan müzisyen Alex Garini onun için özel bir beste bile yaptı.