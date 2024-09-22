https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/nevsehirde-turistleri-tasiyan-minibus-takla-atti-cok-sayida-yarali-var-1088302668.html
Turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:58+0300
2024-09-22T14:58+0300
2024-09-22T14:59+0300
türkiye
nevşehir
kaza
turist
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Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. Nevşehir'de tur minibüsü kaza yaptıİhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kapadokyada-sicak-hava-balonu-ile-otomobil-carpisti-1088302013.html
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nevşehir, kaza, turist
Turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 kişi yaralandı
14:58 22.09.2024 (güncellendi: 14:59 22.09.2024)
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.
Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.
Nevşehir'de tur minibüsü kaza yaptı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.