https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/nevsehirde-turistleri-tasiyan-minibus-takla-atti-cok-sayida-yarali-var-1088302668.html

Turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T14:58+0300

2024-09-22T14:58+0300

2024-09-22T14:59+0300

türkiye

nevşehir

kaza

turist

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Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. Nevşehir'de tur minibüsü kaza yaptıİhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kapadokyada-sicak-hava-balonu-ile-otomobil-carpisti-1088302013.html

türkiye

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