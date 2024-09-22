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Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:30+0300
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türkiye
kapadokya
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kaza
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Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Sıcak hava balonu otomobile hızla çarptıBu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.
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kapadokya, kapadokya kaza, sıcak hava balonu, sıcak hava balonu araba çarpışma
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Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı

14:30 22.09.2024
© İHA / ALİ GÖÇ - ASIM ÇAPACI-AW292079Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA / ALİ GÖÇ - ASIM ÇAPACI-AW292079
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Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı.
Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti.

Sıcak hava balonu otomobile hızla çarptı

Bu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü.
Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.
Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi
29 Ekim 2023, 09:54
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