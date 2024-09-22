https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kapadokyada-sicak-hava-balonu-ile-otomobil-carpisti-1088302013.html
Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:30+0300
2024-09-22T14:30+0300
2024-09-22T14:30+0300
türkiye
kapadokya
sıcak hava balonu
kaza
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Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Sıcak hava balonu otomobile hızla çarptıBu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-kapadokya-semalari-turk-bayraklariyla-renklendi-1076830411.html
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kapadokya, kapadokya kaza, sıcak hava balonu, sıcak hava balonu araba çarpışma
kapadokya, kapadokya kaza, sıcak hava balonu, sıcak hava balonu araba çarpışma
Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı
Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı.
Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti.
Sıcak hava balonu otomobile hızla çarptı
Bu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü.
Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.