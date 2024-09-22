https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kapadokyada-sicak-hava-balonu-ile-otomobil-carpisti-1088302013.html

Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı

Kapadokya'da sıcak hava balonu ile otomobil çarpıştı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T14:30+0300

2024-09-22T14:30+0300

2024-09-22T14:30+0300

türkiye

kapadokya

sıcak hava balonu

kaza

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Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Sıcak hava balonu otomobile hızla çarptıBu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-kapadokya-semalari-turk-bayraklariyla-renklendi-1076830411.html

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kapadokya

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kapadokya, kapadokya kaza, sıcak hava balonu, sıcak hava balonu araba çarpışma