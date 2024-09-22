https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/meteorolojiden-pazar-plani-olanlara-uyari-her-an-yagmur-gelebilir--1088296904.html
Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir
Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir
Sputnik Türkiye
Pazar günü ülke genelinde yağışlar devam ediyor. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T09:37+0300
2024-09-22T09:37+0300
2024-09-22T09:38+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
istanbul
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar da görülecek.Bölge Bölge Hava Durumu:Marmara:Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.Ege:İç kesimlerde yağış bekleniyor.Akdeniz:Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.İç Anadolu:Yerel sağanak yağış bekleniyor.Batı Karadeniz:Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış.Doğu Karadeniz:Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.Doğu Anadolu:Yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.Güneydoğu Anadolu:Yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-yaristan-kopma-umitsizlik-gelecekle-ilgili-karamsarlik-yok-1088296418.html
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Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir
09:37 22.09.2024 (güncellendi: 09:38 22.09.2024)
Pazar günü ülke genelinde yağışlar devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar da görülecek.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.
İstanbul:
18°C, 26°C (Yerel sağanak yağış)
Edirne:
15°C, 27°C (Parçalı bulutlu)
Kocaeli:
19°C, 27°C (Kuvvetli yağış)
İç kesimlerde yağış bekleniyor.
İzmir:
19°C, 29°C (Parçalı bulutlu)
Afyonkarahisar:
12°C, 20°C (Yerel sağanak)
Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
Antalya:
21°C, 30°C (Yağış)
Adana:
19°C, 26°C (Kuvvetli yağış)
Yerel sağanak yağış bekleniyor.
Ankara:
11°C, 21°C (Kuvvetli yağış)
Eskişehir:
12°C, 22°C (Sağanak yağışlı)
Konya:
15°C, 19°C (Yağış)
Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış.
Bolu:
11°C, 19°C (Yerel sağanak)
Sinop:
17°C, 28°C (Kuvvetli yağış)
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.
Trabzon:
19°C, 25°C (Kuvvetli yağış)
Giresun:
16°C, 24°C (Sağanak yağışlı)
Yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
Erzurum:
9°C, 18°C (Kuvvetli sağanak)
Van:
9°C, 19°C (Yerel yağış)
Yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Diyarbakır:
14°C, 24°C (Kuvvetli sağanak)
Gaziantep:
17°C, 22°C (Kuvvetli sağanak)
Şanlıurfa:
18°C, 23°C (Yerel sağanak)