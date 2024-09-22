https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/meteorolojiden-pazar-plani-olanlara-uyari-her-an-yagmur-gelebilir--1088296904.html

Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir

Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir

Sputnik Türkiye

Pazar günü ülke genelinde yağışlar devam ediyor. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T09:37+0300

2024-09-22T09:37+0300

2024-09-22T09:38+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

istanbul

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087239762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb6f7a69800db4cfe641c24ce1bfd82.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar da görülecek.Bölge Bölge Hava Durumu:Marmara:Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.Ege:İç kesimlerde yağış bekleniyor.Akdeniz:Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.İç Anadolu:Yerel sağanak yağış bekleniyor.Batı Karadeniz:Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış.Doğu Karadeniz:Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.Doğu Anadolu:Yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.Güneydoğu Anadolu:Yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-yaristan-kopma-umitsizlik-gelecekle-ilgili-karamsarlik-yok-1088296418.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

22 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu, sağanak