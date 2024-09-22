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Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir
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Pazar günü ülke genelinde yağışlar devam ediyor. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar da görülecek.Bölge Bölge Hava Durumu:Marmara:Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.Ege:İç kesimlerde yağış bekleniyor.Akdeniz:Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.İç Anadolu:Yerel sağanak yağış bekleniyor.Batı Karadeniz:Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış.Doğu Karadeniz:Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.Doğu Anadolu:Yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.Güneydoğu Anadolu:Yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
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22 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu, sağanak
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Meteorolojiden pazar planı olanlara uyarı: Her an yağmur gelebilir

09:37 22.09.2024 (güncellendi: 09:38 22.09.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağanak, yağmur, sel
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Pazar günü ülke genelinde yağışlar devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar da görülecek.

Bölge Bölge Hava Durumu:

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.
İstanbul: 18°C, 26°C (Yerel sağanak yağış)
Edirne: 15°C, 27°C (Parçalı bulutlu)
Kocaeli: 19°C, 27°C (Kuvvetli yağış)

Ege:

İç kesimlerde yağış bekleniyor.
İzmir: 19°C, 29°C (Parçalı bulutlu)
Afyonkarahisar: 12°C, 20°C (Yerel sağanak)

Akdeniz:

Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
Antalya: 21°C, 30°C (Yağış)
Adana: 19°C, 26°C (Kuvvetli yağış)

İç Anadolu:

Yerel sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 11°C, 21°C (Kuvvetli yağış)
Eskişehir: 12°C, 22°C (Sağanak yağışlı)
Konya: 15°C, 19°C (Yağış)

Batı Karadeniz:

Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış.
Bolu: 11°C, 19°C (Yerel sağanak)
Sinop: 17°C, 28°C (Kuvvetli yağış)

Doğu Karadeniz:

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.
Trabzon: 19°C, 25°C (Kuvvetli yağış)
Giresun: 16°C, 24°C (Sağanak yağışlı)

Doğu Anadolu:

Yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
Erzurum: 9°C, 18°C (Kuvvetli sağanak)
Van: 9°C, 19°C (Yerel yağış)

Güneydoğu Anadolu:

Yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Diyarbakır: 14°C, 24°C (Kuvvetli sağanak)
Gaziantep: 17°C, 22°C (Kuvvetli sağanak)
Şanlıurfa: 18°C, 23°C (Yerel sağanak)
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