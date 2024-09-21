https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-yaristan-kopma-umitsizlik-gelecekle-ilgili-karamsarlik-yok-1088296418.html

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, basın... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T23:57+0300

2024-09-21T23:57+0300

2024-09-21T23:57+0300

spor

fenerbahçe

acun ılıcalı

jose mourinho

en-nesyri

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Biz Fenerbahçe’yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok" dedi. Çok üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ilıcalı, şu cümleleri kaydetti:'Hocamız gerekli müdahaleleri yapacaktır'Eylül ayında oynanan bir maçın sezon geneline etkisi olmadığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yarından itibaren hemen gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Futbolla ilgili herkes bilir ki; eylül ayının ortalarını geçmiş dönemde oynanan bir maçın 8 aylık etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Başarının yolunun, hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da aynı düşüncedeyiz. Hatalar var ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Hocamız eminim gerekli müdahaleleri yapacaktır. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz üzgünüz” ifadelerini kullandı.'Bizim inancımız hep gelecekle ilgili'Youssef En-Nesyri'nin performansı ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen’i neye bağlıyorsunuz? Bugün çok mu iyiydi. En-Nesyri de oynayamadı. Zaten forvetler böyle derbilerde pozisyon da bulamazlar. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki çok iyi oynadı iddiasında değilim. Bir şeyler söylemem çok ayıp olur. Günlük konuşmak yerine, bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Ben gayet iyimserim” yanıtını verdi.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 99 puanla sezonu tamamlaması ile ilgili soruya Ilıcalı, “Şu anda 90 puan daha var. Baktığınız zaman aynı puanı da tutturabiliriz. 1 maç kaybettik, üzgünüz. Takımda motive eksikliği görmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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