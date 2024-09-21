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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, basın... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T23:57+0300
2024-09-21T23:57+0300
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Biz Fenerbahçe’yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok" dedi. Çok üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ilıcalı, şu cümleleri kaydetti:'Hocamız gerekli müdahaleleri yapacaktır'Eylül ayında oynanan bir maçın sezon geneline etkisi olmadığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yarından itibaren hemen gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Futbolla ilgili herkes bilir ki; eylül ayının ortalarını geçmiş dönemde oynanan bir maçın 8 aylık etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Başarının yolunun, hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da aynı düşüncedeyiz. Hatalar var ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Hocamız eminim gerekli müdahaleleri yapacaktır. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz üzgünüz” ifadelerini kullandı.'Bizim inancımız hep gelecekle ilgili'Youssef En-Nesyri'nin performansı ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen’i neye bağlıyorsunuz? Bugün çok mu iyiydi. En-Nesyri de oynayamadı. Zaten forvetler böyle derbilerde pozisyon da bulamazlar. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki çok iyi oynadı iddiasında değilim. Bir şeyler söylemem çok ayıp olur. Günlük konuşmak yerine, bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Ben gayet iyimserim” yanıtını verdi.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 99 puanla sezonu tamamlaması ile ilgili soruya Ilıcalı, “Şu anda 90 puan daha var. Baktığınız zaman aynı puanı da tutturabiliriz. 1 maç kaybettik, üzgünüz. Takımda motive eksikliği görmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok

23:57 21.09.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Biz Fenerbahçe’yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok" dedi.
Çok üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ilıcalı, şu cümleleri kaydetti:

Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yönetim ve futbolcular olarak çok üzgünüz ama şunun da altını çizmek istiyorum; nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa bir mağlubiyetle şampiyonluk kaybedilmiyor. Takımımızın oyun olarak gayet pozitif bir durum var. İstatistiklere baktığınızda hepsinde üstteyiz. Ama futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu bize şampiyonluk getirmedi bu dönemlerde. Nasıl şampiyonluk getirmediyse, bu sezon da koparmadı. Biz Fenerbahçe’yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok. Oynanan oyuna bakarım, gelecekle ilgili iyimser ama bugün çok üzgünüm.

'Hocamız gerekli müdahaleleri yapacaktır'

Eylül ayında oynanan bir maçın sezon geneline etkisi olmadığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yarından itibaren hemen gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Futbolla ilgili herkes bilir ki; eylül ayının ortalarını geçmiş dönemde oynanan bir maçın 8 aylık etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Başarının yolunun, hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da aynı düşüncedeyiz. Hatalar var ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Hocamız eminim gerekli müdahaleleri yapacaktır. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz üzgünüz” ifadelerini kullandı.

'Bizim inancımız hep gelecekle ilgili'

Youssef En-Nesyri'nin performansı ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen’i neye bağlıyorsunuz? Bugün çok mu iyiydi. En-Nesyri de oynayamadı. Zaten forvetler böyle derbilerde pozisyon da bulamazlar. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki çok iyi oynadı iddiasında değilim. Bir şeyler söylemem çok ayıp olur. Günlük konuşmak yerine, bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Ben gayet iyimserim” yanıtını verdi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 99 puanla sezonu tamamlaması ile ilgili soruya Ilıcalı, “Şu anda 90 puan daha var. Baktığınız zaman aynı puanı da tutturabiliriz. 1 maç kaybettik, üzgünüz. Takımda motive eksikliği görmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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