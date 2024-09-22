https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/meteorolojiden-5-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1088309000.html
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyasırı yaptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T18:58+0300
2024-09-22T18:58+0300
2024-09-22T19:02+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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5 il için meteorolojiden uyarı geldi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-ve-7-kente-sari-kodlu-uyari-yapildi-cok-kuvvetli-1087887188.html
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
18:58 22.09.2024 (güncellendi: 19:02 22.09.2024)
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyasırı yaptı.
5 il için meteorolojiden uyarı geldi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.