Özel'den Erdoğan'a teğmenler eleştirisi: 'Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın?'

"Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Mezuniyette yaşanan her yıl yapılan bir şey. Sayın Erdoğan izledi, alkışladı vaktiyle. Bu sene rahatsızlık nerden, anlamak güç. Bu sene en büyük mutluluğun olacağı bir sene. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu birincileri kadın teğmenler, o kadın teğmenlerden biri kılıç çatarak geldiğinde yemin yaptırdı. Erdoğan 8 gün sustu, manidar ama manası hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı İmam Hatipliler derneğinde yaptı. Son derece rahatsız. Ne ordu İmam Hatip'e düşman, ne de İmam Hatipler orduya düşmandır. Ben kutuplaşma istiyorum diyorsunuz. Milletimiz kutuplaşmayan ve benim derdimle uğraşan bir siyaset istiyorum dedi. 'O kılıcı kime çekiyorsun?' diyor. Yıllardır aklına gelmedi de bu soru şimdi mi soruyorsun? Teğmenler kılıcı kime çeker? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker. Sen TSK'nın dostuysan, bu rejimin dostuysan niye ürküyorsun, Atatürk düşmanı varsa o ürkecek. Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi? İkra'ya had mi bildiriyorsun?"