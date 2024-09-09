https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ozelden-erdogana-tegmenler-elestirisi-takdirle-odul-verdigin-kadin-tegmene-sorusturma-mi-acacaksin-1087813016.html
Özel'den Erdoğan'a teğmenler eleştirisi: 'Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın?'
Özel'den Erdoğan'a teğmenler eleştirisi: 'Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın?'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'O kılıcı kime çekiyorsun?' diyor. Yıllardır aklına gelmedi de bu soru şimdi mi soruyorsun? Teğmenler kılıcı kime çeker? Dosta... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T11:11+0300
2024-09-09T11:11+0300
2024-09-09T11:11+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
ebru eroğlu
teğmen
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşananlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ahmet-hakan-erdoganin-tegmenler-konusmasini-degerlendirdi-kararlilik-da-var-sefkat-de-1087809590.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), ebru eroğlu, teğmen
recep tayyip erdoğan, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), ebru eroğlu, teğmen
Özel'den Erdoğan'a teğmenler eleştirisi: 'Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın?'
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'O kılıcı kime çekiyorsun?' diyor. Yıllardır aklına gelmedi de bu soru şimdi mi soruyorsun? Teğmenler kılıcı kime çeker? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker" dedi. Özel ayrıca " Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi?" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşananlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
"Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Mezuniyette yaşanan her yıl yapılan bir şey. Sayın Erdoğan izledi, alkışladı vaktiyle. Bu sene rahatsızlık nerden, anlamak güç. Bu sene en büyük mutluluğun olacağı bir sene. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu birincileri kadın teğmenler, o kadın teğmenlerden biri kılıç çatarak geldiğinde yemin yaptırdı. Erdoğan 8 gün sustu, manidar ama manası hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı İmam Hatipliler derneğinde yaptı. Son derece rahatsız. Ne ordu İmam Hatip'e düşman, ne de İmam Hatipler orduya düşmandır. Ben kutuplaşma istiyorum diyorsunuz. Milletimiz kutuplaşmayan ve benim derdimle uğraşan bir siyaset istiyorum dedi. 'O kılıcı kime çekiyorsun?' diyor. Yıllardır aklına gelmedi de bu soru şimdi mi soruyorsun? Teğmenler kılıcı kime çeker? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker. Sen TSK'nın dostuysan, bu rejimin dostuysan niye ürküyorsun, Atatürk düşmanı varsa o ürkecek. Takdirle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi? İkra'ya had mi bildiriyorsun?"