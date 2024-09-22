https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/gaga-bulut-olarak-bilinen-sosyal-medya-fenomeni-tahliye-oldu-1088310305.html
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tahliye oldu
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tahliye oldu
Sputnik Türkiye
"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan temmuz ayında tutuklanan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T21:09+0300
2024-09-22T21:09+0300
2024-09-22T21:09+0300
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İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan tutuklanan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tahliye edildi.Temmuz ayında tutuklanan Bulut Aktuğ, yaptığı sosyal medya paylaşımda "Tahliye" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/gaga-bulut-olarak-bilinen-sosyal-medya-fenomeni-tutuklandi-suc-oldugunu-bilmiyordum-pismanim-1085801632.html
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gaga bulut, gaga bulut tahliye, gaga bulut kimdir
gaga bulut, gaga bulut tahliye, gaga bulut kimdir
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tahliye oldu
"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan temmuz ayında tutuklanan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ tahliye oldu.
İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan tutuklanan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tahliye edildi.
Temmuz ayında tutuklanan Bulut Aktuğ, yaptığı sosyal medya paylaşımda "Tahliye" diye yazdı.