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'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tutuklandı: 'Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım'
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tutuklandı: 'Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım'
Sputnik Türkiye
İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni tutuklandı, menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T15:51+0300
2024-07-12T15:51+0300
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yasadışı bahis
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni B.A. (27) ile menajeri H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü.Şüpheli B.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.B.A'nın polisteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim H.Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.Ne olmuştu?Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27)11 Temmuz'da yakalanmıştı.'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan B.A'nın suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.Soruşturma çerçevesinde B.A'nın menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/gaga-bulut-yasa-disi-bahis-operasyonunda-gozaltina-alindi-1085757215.html
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gaga bulut, tutuklama, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis
gaga bulut, tutuklama, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis

'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni tutuklandı: 'Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım'

15:51 12.07.2024
© İHA / İHA-AW244478 "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
 Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA / İHA-AW244478
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İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni tutuklandı, menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni B.A. (27) ile menajeri H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü.
Şüpheli B.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.A'nın polisteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim H.Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27)11 Temmuz'da yakalanmıştı.
'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan B.A'nın suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde B.A'nın menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.
Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı
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