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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/eski-pentagon-danismani-freeman-zelenskiy-bidendan-ukraynaya-asker-gondermesini-isteyecek-1088296770.html
Eski Pentagon danışmanı Freeman: Zelenskiy Biden'dan Ukrayna'ya asker göndermesini isteyecek
Eski Pentagon danışmanı Freeman: Zelenskiy Biden'dan Ukrayna'ya asker göndermesini isteyecek
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Chas W. Freeman, Zelenskiy’in Biden'dan Ukrayna'ya asker göndermesini isteyeceğini öne sürdü. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T01:06+0300
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vladimir zelenskiy
nato
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Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Freeman, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'da NATO birlikleri konuşlandırmasını isteyeceğini söyledi.Freeman, “Görünüşe göre New York'ta Zelenskiy, Biden'a Ukrayna'nın kaybettiği tüm toprakları geri alma yönündeki sihirli planı hakkında bilgi verecek. Bu planın NATO birliklerinin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılmasını öngördüğünü düşünüyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu doğrudan savaşa girmeye yönelik büyük bir adım” dedi.Freeman, Zelenskiy'in böyle bir talebinin, asker ve silah sıkıntısı nedeniyle içinde bulunduğu çaresiz durumun göstergesi olacağını da sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Başkan Joe Biden ile Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da veya BM'nin Genel Kurul aralarında bir görüşme olasılığını duyurmaya hazır olmadığını belirtmişti.Öte yandan İngiliz The Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 79. BM Genel Kurulu’nda biraraya geleceklerini iddia ederek, bunun Kiev’in Washington’u Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Batı silahlarının kullanılması konusundaki tutumunu değiştirmeye ikna etmesi için 'son şans' olacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-abd-zelenskiyin-baris-planinin-ise-yarayabilecegini-dusunuyor-1088142900.html
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chas freeman, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), joe biden, vladimir zelenskiy, nato, asker, new york, john kirby, beyaz saray, the economist, bm genel kurulu
chas freeman, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), joe biden, vladimir zelenskiy, nato, asker, new york, john kirby, beyaz saray, the economist, bm genel kurulu

Eski Pentagon danışmanı Freeman: Zelenskiy Biden'dan Ukrayna'ya asker göndermesini isteyecek

01:06 22.09.2024
© AP Photo / Jose Luis MaganaZelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C.
Zelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Chas W. Freeman, Zelenskiy’in Biden'dan Ukrayna'ya asker göndermesini isteyeceğini öne sürdü.
Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Freeman, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'da NATO birlikleri konuşlandırmasını isteyeceğini söyledi.
Freeman, “Görünüşe göre New York'ta Zelenskiy, Biden'a Ukrayna'nın kaybettiği tüm toprakları geri alma yönündeki sihirli planı hakkında bilgi verecek. Bu planın NATO birliklerinin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılmasını öngördüğünü düşünüyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu doğrudan savaşa girmeye yönelik büyük bir adım” dedi.
Freeman, Zelenskiy'in böyle bir talebinin, asker ve silah sıkıntısı nedeniyle içinde bulunduğu çaresiz durumun göstergesi olacağını da sözlerine ekledi.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Başkan Joe Biden ile Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da veya BM'nin Genel Kurul aralarında bir görüşme olasılığını duyurmaya hazır olmadığını belirtmişti.
Öte yandan İngiliz The Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 79. BM Genel Kurulu’nda biraraya geleceklerini iddia ederek, bunun Kiev’in Washington’u Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Batı silahlarının kullanılması konusundaki tutumunu değiştirmeye ikna etmesi için 'son şans' olacağını belirtmişti.
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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