https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-abd-zelenskiyin-baris-planinin-ise-yarayabilecegini-dusunuyor-1088142900.html
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ABD, Zelenskiy'in ‘barış planının’ işe yarayabileceğini düşünüyor
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ABD, Zelenskiy'in ‘barış planının’ işe yarayabileceğini düşünüyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, ABD’nin Zelenskiy'in ‘barış planını’ gördüğünü ve işe yarayabileceğini düşündüğünü belirtti. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T23:54+0300
2024-09-17T23:54+0300
2024-09-17T23:54+0300
ukrayna krizi
linda thomas-greenfield
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bm daimi temsilcisi
vladimir zelenskiy
ukrayna
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barış planı
new york
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki krizi çözmeye yönelik ‘barış planını’ gördüğünü ve bunun ‘işe yarayabileceğine’ inandığını söyledi.Thomas-Greenfield, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış planını gördük. Bunun işe yarayabilecek bir strateji ve plan ortaya koyduğunu düşünüyoruz ve önümüzdeki hafta burada, New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacak olan ülkelerle, devlet başkanlarıyla etkileşime girerek bunu nasıl ilerletebileceğimize bakmamız gerekiyor. Umarım bu yönde belli bir ilerleme kaydedebiliriz” dedi.Daha önce Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın ‘zaferi’ için bir planı olduğunu, belirlediği 4 ana yön arasında ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketin’ yer aldığını söylemişti.Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyadan-biden-macron-ve-scholza-uyari-daha-guclu-silahlarimiz-hazirda-bekliyor-1088122207.html
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linda thomas-greenfield , abd, bm daimi temsilcisi, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, barış planı, new york, bm genel kurulu, dmitriy peskov
linda thomas-greenfield , abd, bm daimi temsilcisi, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, barış planı, new york, bm genel kurulu, dmitriy peskov
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ABD, Zelenskiy'in ‘barış planının’ işe yarayabileceğini düşünüyor
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, ABD’nin Zelenskiy'in ‘barış planını’ gördüğünü ve işe yarayabileceğini düşündüğünü belirtti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki krizi çözmeye yönelik ‘barış planını’ gördüğünü ve bunun ‘işe yarayabileceğine’ inandığını söyledi.
Thomas-Greenfield, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış planını gördük. Bunun işe yarayabilecek bir strateji ve plan ortaya koyduğunu düşünüyoruz ve önümüzdeki hafta burada, New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacak olan ülkelerle, devlet başkanlarıyla etkileşime girerek bunu nasıl ilerletebileceğimize bakmamız gerekiyor. Umarım bu yönde belli bir ilerleme kaydedebiliriz” dedi.
Daha önce Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın ‘zaferi’ için bir planı olduğunu, belirlediği 4 ana yön arasında ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketin’ yer aldığını söylemişti.
Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.