https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-abd-zelenskiyin-baris-planinin-ise-yarayabilecegini-dusunuyor-1088142900.html

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ABD, Zelenskiy'in ‘barış planının’ işe yarayabileceğini düşünüyor

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ABD, Zelenskiy'in ‘barış planının’ işe yarayabileceğini düşünüyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, ABD’nin Zelenskiy'in ‘barış planını’ gördüğünü ve işe yarayabileceğini düşündüğünü belirtti. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T23:54+0300

2024-09-17T23:54+0300

2024-09-17T23:54+0300

ukrayna krizi

linda thomas-greenfield

abd

bm daimi temsilcisi

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

barış planı

new york

bm genel kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080948771_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_8b6d8a5f37cdf6e049665f997578977f.jpg

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki krizi çözmeye yönelik ‘barış planını’ gördüğünü ve bunun ‘işe yarayabileceğine’ inandığını söyledi.Thomas-Greenfield, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış planını gördük. Bunun işe yarayabilecek bir strateji ve plan ortaya koyduğunu düşünüyoruz ve önümüzdeki hafta burada, New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacak olan ülkelerle, devlet başkanlarıyla etkileşime girerek bunu nasıl ilerletebileceğimize bakmamız gerekiyor. Umarım bu yönde belli bir ilerleme kaydedebiliriz” dedi.Daha önce Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın ‘zaferi’ için bir planı olduğunu, belirlediği 4 ana yön arasında ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketin’ yer aldığını söylemişti.Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyadan-biden-macron-ve-scholza-uyari-daha-guclu-silahlarimiz-hazirda-bekliyor-1088122207.html

ukrayna

rusya

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

linda thomas-greenfield , abd, bm daimi temsilcisi, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, barış planı, new york, bm genel kurulu, dmitriy peskov