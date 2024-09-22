https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/calisanin-elinden-dusen-soda-sisesi-sekip-patronun-kafasina-isabet-etti-basta-inanmadilar-1088309923.html

Çalışanın elinden düşen soda şişesi sekip patronun kafasına isabet etti: 'Başta inanmadılar'

Çalışanın elinden düşen soda şişesi sekip patronun kafasına isabet etti: 'Başta inanmadılar'

Sputnik Türkiye

Bolu’da bir işletmede çalışan işçinin elinden düşünce patlayarak fırlayan maden suyu şişesi, dükkân sahibi kadının başına isabet etti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T20:56+0300

2024-09-22T20:56+0300

2024-09-22T20:56+0300

türkiye

bolu

soda

şişe

kaza

iş yeri

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Bolu'da bir işletme içinde meydana gelen kaza, kamera kayıtları sayesinde farklı problemler ortaya çıkmadan aydınlatıldı.İşletmeye bilgisayar tamiri için gelen kişinin eli, soda şişesine çarptı.Patlayan şişe, fırlayarak işletme sahibi Fidandalar’ın başına isabet etti. Hafif yaralanan Pelin Fidandalar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri bile olaya inanamadı.'Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım'Pelin Fidandalar, panik atak geçirdiğini söyleyerek, “Akşam saat 20.30, 21.00 civarı falandı, bizim bilgisayarda sıkıntı vardı. Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldiler. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine kafamı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans falan geldi, inanmadılar başta hemşireler falan, hani başka bir olay olduğuna yönelik. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı. Hastaneye gittim, ağrı kesici falan vurdular. Röntgen temiz çıktı çok şükür. Gözetim altında durdum. İyiyim, kırık, çizik yok. Sağlam kurtuldum. Çok kötü bir olaydı. Sonrasında gülerek izlemeye başladım. Artık trajikomik olmuş gerçekten. Bir yandan da kötü oldu ama çok şükür kazasız belasız atlattım, sıkıntısız atlattım. Çoğu kişi yazıyor işte bedduamı falan aldın. Vallahi bedduadan değil. Zaten beddua olsa daha kötü durumda olurdum. Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım. Çok iyiyim yani çok şükür. Bayağı tuhaf bir olay oldu bizim için” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bal-yedigi-sirada-dilini-ari-soktu-tum-mudahalelere-ragmen-kurtarilamadi-1088308286.html

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bolu soda şişesi, soda şişesi fırladı, soda şişesi iş yeri