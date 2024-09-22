https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bal-yedigi-sirada-dilini-ari-soktu-tum-mudahalelere-ragmen-kurtarilamadi-1088308286.html

Bal yediği sırada dilini arı soktu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bal yediği sırada dilini arı soktu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Mardin'de arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan aldığı balı yediği sırada diline arı sokan şahıs hayatını kaybetti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T17:51+0300

2024-09-22T17:51+0300

2024-09-22T17:51+0300

türkiye

mardin

arı

ölüm

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20 Eylül Cuma günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde Burhan Gündüz (54) arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezindiği sırada arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti. Arıların ürettiği balın tadına bakmak isteyen Gündüz, ağaç kovuğundan bal aldı.Aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün diline soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/tuncelide-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-1088307988.html

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mardin, arı, ölüm