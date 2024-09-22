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Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında 90+3'de gelen golle Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta mağlup olmayan Beşiktaş... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T22:06+0300
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eyüpspor
maç
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.Rashica ilk golünü attıBeşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.Immobile 8 gole ulaştıEyüpspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada penaltıdan atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.Penaltılar VAR'dan geldiBeşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.Eski Beşiktaşlılar rakip olduSiyah-beyazlı takımın eski oyuncuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla eski takımları Beşiktaş'a karşı görev yaptı.Bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
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Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

22:06 22.09.2024 (güncellendi: 22:52 22.09.2024)
© AA / Hakan AkgünTrendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AA / Hakan Akgün
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında 90+3'de gelen golle Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta mağlup olmayan Beşiktaş ligde 4. galibiyetini elde etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.
Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

Immobile 8 gole ulaştı

Eyüpspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada penaltıdan atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.
Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.
Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.
Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.

Penaltılar VAR'dan geldi

Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.
Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.
Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.

Eski Beşiktaşlılar rakip oldu

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla eski takımları Beşiktaş'a karşı görev yaptı.
Bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
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