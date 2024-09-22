https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/besiktas-eyupspor-maci-bu-aksam-muhtemel-11de-kimler-var-1088306692.html

Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'de kimler var?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Trabzonspor beraberliğiyle ilk puan kaybını yaşayan siyah-beyazlılar, 6. haftada Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş’ta ise gözler... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T17:15+0300

2024-09-22T17:15+0300

2024-09-22T17:15+0300

spor

beşiktaş

eyüpspor

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087661701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e742ac515c757998ba3bbe9c8191d080.jpg

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş oynadığı 4 karşılaşamda 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, Eyüpspor’un yenilmezlik serisini bozmayı hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpsporda Samu Saiz ve Ahmet Kutucu performansıyla dikkat çeken isimler oldu. Beşiktaş’ta ise geçtiğimiz haftayı golsüz geçen İmmobile, Eyüpspor maçı performansı merak ediliyor.Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/osimhen-neden-maske-takiyor-1088302320.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş eyüpspor maçı, beşiktaş eyüpspor, bjk eyüpspo,rgiovanni van bronckhorst, beşiktaş maçı ne zaman