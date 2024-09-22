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Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'de kimler var?
Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Trabzonspor beraberliğiyle ilk puan kaybını yaşayan siyah-beyazlılar, 6. haftada Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş’ta ise gözler... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T17:15+0300
2024-09-22T17:15+0300
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eyüpspor
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Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş oynadığı 4 karşılaşamda 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, Eyüpspor’un yenilmezlik serisini bozmayı hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpsporda Samu Saiz ve Ahmet Kutucu performansıyla dikkat çeken isimler oldu. Beşiktaş’ta ise geçtiğimiz haftayı golsüz geçen İmmobile, Eyüpspor maçı performansı merak ediliyor.Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.
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beşiktaş eyüpspor maçı, beşiktaş eyüpspor, bjk eyüpspo,rgiovanni van bronckhorst, beşiktaş maçı ne zaman
beşiktaş eyüpspor maçı, beşiktaş eyüpspor, bjk eyüpspo,rgiovanni van bronckhorst, beşiktaş maçı ne zaman

Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'de kimler var?

17:15 22.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW281076UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW281076
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Trabzonspor beraberliğiyle ilk puan kaybını yaşayan siyah-beyazlılar, 6. haftada Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş’ta ise gözler İmmobile, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy gibi oyuncularda olacak. Beşiktaş - Eyüpspor arasında oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş oynadığı 4 karşılaşamda 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, Eyüpspor’un yenilmezlik serisini bozmayı hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpsporda Samu Saiz ve Ahmet Kutucu performansıyla dikkat çeken isimler oldu. Beşiktaş’ta ise geçtiğimiz haftayı golsüz geçen İmmobile, Eyüpspor maçı performansı merak ediliyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'de kimler var?

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.
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