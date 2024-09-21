https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/okan-buruk-derbi-sonrasi-aciklama-yapti-benim-icin-rakibin-teknik-adaminin-kim-oldugu-onemli-degil-1088296209.html

Okan Buruk derbi sonrası açıklama yaptı: 'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'

Okan Buruk derbi sonrası açıklama yaptı: 'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'

Sputnik Türkiye

Galatasaray 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Mourinho'nun daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T23:51+0300

2024-09-21T23:51+0300

2024-09-21T23:51+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

okan buruk

jose mourinho

yunus akgün

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi, top bizdeyken, top rakipteyken oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarı net bir şekilde uyguladık. İçeriye 2-0 ile girdik. Bizim için ilk golü atmak önemliydi. İlk yarı özellikle Maximin'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Kaan’ı da önde kullanmaya çalıştık. Kötü yaptığımız şeylerden biri, yüksek top oynadık. Pası ne zaman yaptığımızda rakibimizi kolay bir şekilde çözdük. Geçen seneye baktığımızda bu seneki maç çok daha zevkli oldu. İki takım da çok daha pozisyona girdi. Son bölümde defans dizilişine geçtik. Biraz daha bekledik, geride savunma yaptık, 3-1’lik galibiyeti koruduk. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Önemli, değerli galibiyet aldık. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bu galibiyeti Galatasaray camiasına ve taraftarına armağan ediyorum. Burada aldığımız galibiyet çok önemli. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Temiz bir maç oldu. Kavganın, dövüşün olmadığı bir maç oldu. Bu anlamda stat atmosferi güzeldi, kazandığımızda da doğru bir şekilde içeriye girdik" diye konuştu.'Hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz'Sezon başında kendisine yapılan eleştirilerin ardından şimdi elde ettikleri ligdeki 6'da 6 yansımasının nasıl olacağının sorulması üzerine Buruk, şu cümleleri kaydetti:'Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile maç öncesi ve sonrasında tokalaştıklarını ve güzel bir şekilde geçtiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üst düzey hocalara yakışır bir şekilde bunu yaptık. Sarı kartların çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltı da bir değme var. Dikkatli olduk, ikinci sarı kartı görmedik. Temiz karşılaşma oldu. Saha içerisinde oyuncular arasında kötü bir şey görmedik. Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'Mourinho'nun, daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise Okan Buruk, şunları söyledi:Yunus Akgün'ün performansını da değerlendiren Buruk, "Yunus’un merkeze gitmesini istemiştik. Bazen statik kaldı, Yunus ile Sara. İkisi de oyun kurmada saha için değişkenlikleri göstermesini istedim. Mertens’i, Sara’yı de boş buluşturduk. Gol de çok önemli. 2-0’ın rahatlığıyla daha iyi oynadığım bölümlerden de oldu. Yunus’un performansından çok memnunum. 3 maç arka arkaya oynadı. Maç oynamaya çok ihtiyacı vardı" diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-ilk-yarisi-sari-kirmizililarin-2-gollu-ustunlugu-ile-tamamlandi-1088292824.html

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