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Okan Buruk derbi sonrası açıklama yaptı: 'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'
Okan Buruk derbi sonrası açıklama yaptı: 'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'
Sputnik Türkiye
Galatasaray 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Mourinho'nun daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T23:51+0300
2024-09-21T23:51+0300
spor
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okan buruk
jose mourinho
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi, top bizdeyken, top rakipteyken oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarı net bir şekilde uyguladık. İçeriye 2-0 ile girdik. Bizim için ilk golü atmak önemliydi. İlk yarı özellikle Maximin'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Kaan’ı da önde kullanmaya çalıştık. Kötü yaptığımız şeylerden biri, yüksek top oynadık. Pası ne zaman yaptığımızda rakibimizi kolay bir şekilde çözdük. Geçen seneye baktığımızda bu seneki maç çok daha zevkli oldu. İki takım da çok daha pozisyona girdi. Son bölümde defans dizilişine geçtik. Biraz daha bekledik, geride savunma yaptık, 3-1’lik galibiyeti koruduk. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Önemli, değerli galibiyet aldık. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bu galibiyeti Galatasaray camiasına ve taraftarına armağan ediyorum. Burada aldığımız galibiyet çok önemli. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Temiz bir maç oldu. Kavganın, dövüşün olmadığı bir maç oldu. Bu anlamda stat atmosferi güzeldi, kazandığımızda da doğru bir şekilde içeriye girdik" diye konuştu.'Hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz'Sezon başında kendisine yapılan eleştirilerin ardından şimdi elde ettikleri ligdeki 6'da 6 yansımasının nasıl olacağının sorulması üzerine Buruk, şu cümleleri kaydetti:'Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile maç öncesi ve sonrasında tokalaştıklarını ve güzel bir şekilde geçtiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üst düzey hocalara yakışır bir şekilde bunu yaptık. Sarı kartların çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltı da bir değme var. Dikkatli olduk, ikinci sarı kartı görmedik. Temiz karşılaşma oldu. Saha içerisinde oyuncular arasında kötü bir şey görmedik. Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'Mourinho'nun, daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise Okan Buruk, şunları söyledi:Yunus Akgün'ün performansını da değerlendiren Buruk, "Yunus’un merkeze gitmesini istemiştik. Bazen statik kaldı, Yunus ile Sara. İkisi de oyun kurmada saha için değişkenlikleri göstermesini istedim. Mertens’i, Sara’yı de boş buluşturduk. Gol de çok önemli. 2-0’ın rahatlığıyla daha iyi oynadığım bölümlerden de oldu. Yunus’un performansından çok memnunum. 3 maç arka arkaya oynadı. Maç oynamaya çok ihtiyacı vardı" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-ilk-yarisi-sari-kirmizililarin-2-gollu-ustunlugu-ile-tamamlandi-1088292824.html
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okan buruk, okan buruk haberleri, okan buruk açıklama, galatasaray haberleri, galatasaray maçı, galatasaray son dakika

Okan Buruk derbi sonrası açıklama yaptı: 'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'

23:51 21.09.2024
© AA / Ali AtmacaGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AA / Ali Atmaca
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Galatasaray 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Mourinho'nun daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine kendisi için rakibin teknik adamının kim olduğunun önemli olmadığını dile getirdi.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi, top bizdeyken, top rakipteyken oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarı net bir şekilde uyguladık. İçeriye 2-0 ile girdik. Bizim için ilk golü atmak önemliydi. İlk yarı özellikle Maximin'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Kaan’ı da önde kullanmaya çalıştık. Kötü yaptığımız şeylerden biri, yüksek top oynadık. Pası ne zaman yaptığımızda rakibimizi kolay bir şekilde çözdük. Geçen seneye baktığımızda bu seneki maç çok daha zevkli oldu. İki takım da çok daha pozisyona girdi. Son bölümde defans dizilişine geçtik. Biraz daha bekledik, geride savunma yaptık, 3-1’lik galibiyeti koruduk. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Önemli, değerli galibiyet aldık. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bu galibiyeti Galatasaray camiasına ve taraftarına armağan ediyorum. Burada aldığımız galibiyet çok önemli. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Temiz bir maç oldu. Kavganın, dövüşün olmadığı bir maç oldu. Bu anlamda stat atmosferi güzeldi, kazandığımızda da doğru bir şekilde içeriye girdik" diye konuştu.

'Hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz'

Sezon başında kendisine yapılan eleştirilerin ardından şimdi elde ettikleri ligdeki 6'da 6 yansımasının nasıl olacağının sorulması üzerine Buruk, şu cümleleri kaydetti:

Son haftalarda bütün dünyada futbolcuların üzerine binen yüklerden dolayı şikayetçi. Birçok futbolcu greve mi gidelim, başka bir şey mi yapalım diye şikayetçi. Aynı şikayetleri sezon başında ben de söyledim. Lig geç bitiyor, maç sayısı çok fazla. Oyuncular geldikten son 1 hafta 10 gün sonra Süper Kupa maçı koyuldu. Bunlar geciktiği sürece hatalar yapabiliyorsunuz. Ben de, takım olarak da hatalar yaptık. Eleştirilmek normal, bizim gibi bir takım Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyorsa. Ne kadar eksik olursak olalım Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerekiyordu. Bu bir süreç. Form yakalıyoruz. Transfer dönemini bitirdik sonra daha rahatız. Oyuncularımız burada olduğunu biliyor. Çok zorlu bir transfer dönemi geçtik. Üzerimizde baskı var. Bana ve başkanımıza yapılan inanılmaz bir baskı var. En iyisini itiyorlar, biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelen oyuncalara da süre vermemiz gerekiyor. Artık daha takımız. Bundan sonraki maçlarım performansımızın daha yükseğe gittiği maçlar olacak. Kulübeye baktığımızda çok değerli oyuncular var. Önemli bir kadroya sahibiz. Hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz. Ligde 6’da 6 yaptık. Avrupa Ligi başlıyor. Onun içi çok daha iyi yamamız gerekiyor. Yeni bir yarış bizim için çarşamba başlıyor.

'Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile maç öncesi ve sonrasında tokalaştıklarını ve güzel bir şekilde geçtiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üst düzey hocalara yakışır bir şekilde bunu yaptık. Sarı kartların çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltı da bir değme var. Dikkatli olduk, ikinci sarı kartı görmedik. Temiz karşılaşma oldu. Saha içerisinde oyuncular arasında kötü bir şey görmedik. Hakemin iki takıma da genel olarak doğru kararlar verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'Benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil'

Mourinho'nun, daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise Okan Buruk, şunları söyledi:

Objektif olarak baktığınızda son iki senenin şampiyonu ve kadro olarak da ligin en iyi kadrolarından biri sahip takıma karşı yapmanız normal. Türkiye’ye yeni geldi, Türk futbolunu tanımaya çalışıyor. Kendisine olaylar nasıl anlatılıyor, bilmiyoruz. Mourinho’yu da bazı demeçlerinde suçlamamak lazım. Ona öyle anlatıldığında çok farklı bir şekilde konuşabilir. Bu da bir stratejiydi. Fenerbahçe’yi yenmek bizim için motivasyondu. Maç öncesi şunu söyledim, benim için rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil. Derbi oynuyoruz. Fenerbahçe’ye karşı kazanmak önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Yunus Akgün'ün performansını da değerlendiren Buruk, "Yunus’un merkeze gitmesini istemiştik. Bazen statik kaldı, Yunus ile Sara. İkisi de oyun kurmada saha için değişkenlikleri göstermesini istedim. Mertens’i, Sara’yı de boş buluşturduk. Gol de çok önemli. 2-0’ın rahatlığıyla daha iyi oynadığım bölümlerden de oldu. Yunus’un performansından çok memnunum. 3 maç arka arkaya oynadı. Maç oynamaya çok ihtiyacı vardı" diyerek sözlerini tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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