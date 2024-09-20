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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji il il sayıp uyardı, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji il il sayıp uyardı, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hafta sonu Türkiye genelinde hava yağışlı geçecek. Sıcaklıklar eylül ortalamasının altında. Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:46+0300
2024-09-20T10:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'de hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, bugün akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da hava durumuİstanbul'da Cumartesi yağmurlu bir gün, aralıklı ve genelde orta kuvvette olacak. Poyrazın da etkisi ile hissedilen sıcaklık 21 dereceye kadar iniyor. Pazar yağış daha az. Ankara'da öğleden sonra yağmur kısa süre şiddetli olabilir. İzmir açık 29 derece. Bursa'da çoğunlukla öğleden sonra yağmur geçişleri olacak. Ankara 24, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 30 derece. Hafta sonu yağmurlar olumsuzluk yaratabilir.Marmara'da hava nasıl?Marmara'da hava kapalı ve orta kuvvetli yağış geçişleri olacak. Edirne 23, Balıkesir 32, Sakarya 23 derece. Pazar günü ise yağış daha uzun aralıklı ve hafif.İç Anadolu'da hava nasıl?İç Anadolu'da yağış cumartesi Eskişehir-Konya tarafında, pazar günü ise Konya, Kayseri, Sivas boyunca yağmurlar bazı saatlerde şiddetli olacak. Sıcaklık çoğu kentte 25-26, Sivas'ta 23 derece.Ege'de sahiller bulutlu ve gece serin. Kütahya-Afyonkarahisar hattında ise pazar günü daha sık görülmek üzere yağmur var. Manisa ve Muğla 30, Kütahya 25, Bodrum 28 derece. Geceler Ege'de serin geçiyor.Akdeniz'de Isparta'dan, Mersin, Adana, Osmaniye'ye kadar bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Ani rüzgar da çıkabilir. Adana 29, Mersin 29, Isparta parçalı bulutlu 29 derece.Karadeniz'de yağışlar sürecek. Cuma Sinop-Samsun arasında daha kuvvetli olacak. Bolu ve Samsun 24, Kastamonu 22, Trabzon 25 derece.Doğu Anadolu’da yağış daha çok Erzurum-Ağrı-Van boyunca etkili, Erzurum 19, Malatya parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da uzun zaman sonra yağmur başlıyor. Pazar günü daha şiddetli olacak. Gaziantep 29, Diyarbakır 28 derece.Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji il il sayıp uyardı, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

10:46 20.09.2024
© İHA / İHA-AW274986İstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© İHA / İHA-AW274986
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Hafta sonu Türkiye genelinde hava yağışlı geçecek. Sıcaklıklar eylül ortalamasının altında. Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, bugün akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da hava durumu

İstanbul'da Cumartesi yağmurlu bir gün, aralıklı ve genelde orta kuvvette olacak. Poyrazın da etkisi ile hissedilen sıcaklık 21 dereceye kadar iniyor. Pazar yağış daha az.
Ankara'da öğleden sonra yağmur kısa süre şiddetli olabilir.
İzmir açık 29 derece. Bursa'da çoğunlukla öğleden sonra yağmur geçişleri olacak. Ankara 24, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 30 derece. Hafta sonu yağmurlar olumsuzluk yaratabilir.

Marmara'da hava nasıl?

Marmara'da hava kapalı ve orta kuvvetli yağış geçişleri olacak. Edirne 23, Balıkesir 32, Sakarya 23 derece. Pazar günü ise yağış daha uzun aralıklı ve hafif.

İç Anadolu'da hava nasıl?

İç Anadolu'da yağış cumartesi Eskişehir-Konya tarafında, pazar günü ise Konya, Kayseri, Sivas boyunca yağmurlar bazı saatlerde şiddetli olacak. Sıcaklık çoğu kentte 25-26, Sivas'ta 23 derece.
Ege'de sahiller bulutlu ve gece serin. Kütahya-Afyonkarahisar hattında ise pazar günü daha sık görülmek üzere yağmur var. Manisa ve Muğla 30, Kütahya 25, Bodrum 28 derece. Geceler Ege'de serin geçiyor.
Akdeniz'de Isparta'dan, Mersin, Adana, Osmaniye'ye kadar bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Ani rüzgar da çıkabilir. Adana 29, Mersin 29, Isparta parçalı bulutlu 29 derece.
Karadeniz'de yağışlar sürecek. Cuma Sinop-Samsun arasında daha kuvvetli olacak. Bolu ve Samsun 24, Kastamonu 22, Trabzon 25 derece.
Doğu Anadolu’da yağış daha çok Erzurum-Ağrı-Van boyunca etkili, Erzurum 19, Malatya parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da uzun zaman sonra yağmur başlıyor. Pazar günü daha şiddetli olacak. Gaziantep 29, Diyarbakır 28 derece.
Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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