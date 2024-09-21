https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/uttsnin-kapsami-genisletildi-sifir-araclar-da-sisteme-dahil-edildi-ttb-takma-zorunlulugu-ertelendi-1088273566.html

UTTS'nin kapsamı genişletildi: Sıfır araçlar da sisteme dahil edildi, TTB takma zorunluluğu ertelendi

UTTS'nin kapsamı genişletildi: Sıfır araçlar da sisteme dahil edildi, TTB takma zorunluluğu ertelendi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt piyasasının etkin takibi için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) kapsamı genişletildi. 1 Temmuz'dan itibaren sıfır araçlar da kapsama alındı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:42+0300

2024-09-21T11:42+0300

2024-09-21T11:44+0300

ekonomi

ulusal taşıt tanıma sistemi

akaryakıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla, akaryakıt istasyonlarında UTTS kurulması ile akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin esasları düzenliyor.1 Ocak'tan itibaren başlıyorSöz konusu sistem, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar açısından 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak.Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğ değişikliğiyle, söz konusu sisteme dahil olacak araçların kapsamı genişletildi. Vergi mükellefleri tarafından kullanılan taşıtlara ilave olarak sıfır taşıtlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da UTTS kapsamına dahil edilecek.Buna göre, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlara UTTS dahil olma ve bu sistem kapsamında TTB takılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemlerini kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025'e kadar TTB takılması zorunluluğu kapsamına alındı.Sistemden kimler muaf?Tebliğle, genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ait taşıtlara TTB takılması gerekmeyecek.Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkenin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına ait taşıtlar için de TTB zorunluluğu olmayacak.31 Aralık'a kadar takılması gerekiyorAyrıca akaryakıt istasyonlarındaki en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine de 31 Aralık 2024'e kadar TTO taktırılması zorunlu olacak. UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu kapsamında hiç düzenlenmemiş sayılacağından, vergi mükellefleri UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri akaryakıt giderlerinin belgelendirmesinde kullanamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-ulusal-tasit-tanima-sistemi-geliyor-detaylar-belli-oldu-1087311823.html

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utts nedir, utss montaj ücreti, utss kimlere zorunlu, utss nerede takılır, utss giriş, utss sistemi nasıl kullanılır, hangi araçlar utts taktıracak,