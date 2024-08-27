https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-ulusal-tasit-tanima-sistemi-geliyor-detaylar-belli-oldu-1087311823.html

Milyonlarca araç sahibi dikkat: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor, detaylar belli oldu

Milyonlarca araç sahibi dikkat: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor, detaylar belli oldu

Sputnik Türkiye

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, akaryakıtta vergi kayıplarını önlemek ve cari açığı azaltmak amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T12:52+0300

2024-08-27T12:52+0300

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından altyapı çalışmaları yürütülen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025'te hayata geçirilecek. Bu sistem, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarını engellemeyi hedefliyor. Aynı zamanda sektörde adil rekabet koşulları oluşturacak olan UTTS, yerli yazılım ve donanımlarla ulusal bilgi güvenliğini de artıracak.Ekonomiye çift yönlü katkıDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kurulum ve işletme sorumluluğunu üstlendiği bu sistem, yalnızca vergi kayıplarını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'de üretilen teknolojik altyapısı sayesinde istihdama da katkı sağlayacak. Mehmet Hekim, sistemin yurt dışına çıkan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayarak cari açığın azaltılmasına destek olacağını vurguladı.Bilgi güvenliği ve tasarruf fırsatlarıUTTS'nin tamamen Türkiye'de geliştirilen bir altyapıya sahip olduğunu belirten Hekim, vergi mükelleflerine bilgi güvenliği, şeffaflık ve çeşitli kampanyalar aracılığıyla tasarruf imkanı sunulacağını ifade etti. Bu sayede, sistemin ekonomiye çok yönlü katkı sağlayacağı öngörülüyor.Hangi taşıt tipleri UTTS kapsamında yükümlü kılındı?UTTS Tebliği ile en geç 31.12.2024 tarihine kadar, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ise en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) takılması zorunluluğu getirildi.UTTS yükümlüsü olmayan bireysel taşıt sahipleri gönüllü olarak UTTS’ye kaydolarak hizmet alabilecekler.Akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükellefleri için zorunluUTTS, medyada yer alan bazı haberlerdeki asılsız iddialarda belirtildiğinin aksine herkes için zorunlu olmayacak, sadece akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükellefleri için zorunlu olacak.Vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşların, işte kullandıkları işletmeye ait veya kiralama yoluyla edindikleri taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB)’ni 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktırması zorunlu. Öte yandan, UTTS mükellefleri, akaryakıt harcamalarını vergi indirimine konu edebilmek için akaryakıt alışverişlerinin UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenen satış fişini beyan etmek zorunda olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tasit-tanima-birimi-nedir-ttb-icin-son-gun-ttb-ucret-2024-ttb-nereden-alinir-nasil-takilir-1083513706.html

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