https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-101-iha-engellendi-1088268829.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece, yarısından fazlası Bryansk Bölgesi’nde olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde toplam 101 insansız hava aracını imha ettiği... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T09:17+0300

2024-09-21T09:17+0300

2024-09-21T09:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediği kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 53, Krasonodar Bölgesi’nde 18, Kaluga Bölgesi’nde 5, Tver Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA imha edildi.Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 16 İHA vuruldu.Savaş alanında kayıpları artan Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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