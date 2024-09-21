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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-101-iha-engellendi-1088268829.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece, yarısından fazlası Bryansk Bölgesi’nde olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde toplam 101 insansız hava aracını imha ettiği... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediği kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 53, Krasonodar Bölgesi’nde 18, Kaluga Bölgesi’nde 5, Tver Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA imha edildi.Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 16 İHA vuruldu.Savaş alanında kayıpları artan Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-vekil-slutskiy-polonyanin-kirimin-bm-mandasina-devredilmesi-fikri-olu-dogmus-bir-girisim-1088264504.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, krasnodar, kaluga bölgesi, tver, belgorod, smolensk, kursk, kırım, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, krasnodar, kaluga bölgesi, tver, belgorod, smolensk, kursk, kırım, azak denizi

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi

09:17 21.09.2024 (güncellendi: 09:19 21.09.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece, yarısından fazlası Bryansk Bölgesi’nde olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde toplam 101 insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediği kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 53, Krasonodar Bölgesi’nde 18, Kaluga Bölgesi’nde 5, Tver Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA imha edildi.
Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 16 İHA vuruldu.
Savaş alanında kayıpları artan Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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