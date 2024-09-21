https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-101-iha-engellendi-1088268829.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece, yarısından fazlası Bryansk Bölgesi’nde olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde toplam 101 insansız hava aracını imha ettiği... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T09:17+0300
2024-09-21T09:17+0300
2024-09-21T09:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediği kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 53, Krasonodar Bölgesi’nde 18, Kaluga Bölgesi’nde 5, Tver Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA imha edildi.Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 16 İHA vuruldu.Savaş alanında kayıpları artan Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-vekil-slutskiy-polonyanin-kirimin-bm-mandasina-devredilmesi-fikri-olu-dogmus-bir-girisim-1088264504.html
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kaluga bölgesi
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, krasnodar, kaluga bölgesi, tver, belgorod, smolensk, kursk, kırım, azak denizi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
09:17 21.09.2024 (güncellendi: 09:19 21.09.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece, yarısından fazlası Bryansk Bölgesi’nde olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde toplam 101 insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediği kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 53, Krasonodar Bölgesi’nde 18, Kaluga Bölgesi’nde 5, Tver Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA imha edildi.
Ayrıca Azak Denizi üzerinde de 16 İHA vuruldu.
Savaş alanında kayıpları artan Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.