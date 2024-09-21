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Türkiye'nin en büyük ve en önemli buzul alanlarından biri: 20 bin yıllık buzullar eriyor
Türkiye'nin en büyük ve en önemli buzul alanlarından biri: 20 bin yıllık buzullar eriyor
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Hakkari'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük buzul alanlarından biri olan Cilo buzulları'nın erimeye başladığına dikkat çekildi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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buzulların erimesi
küresel ısınma
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Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları, Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü tarafından ziyaret edildi. Cilo Dağları'nda yer alan 20 bin yıllık buzulların iklim değişiklikleri sebebiyle erimeye başladığını ifade eden Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulüp Başkanı Çetin Yorgun, buzullar için önlem alınmasını istedi.Kulüp üyesi ve coğrafya öğretmeni Kenan Canan ise Cilo buzulları hakkında yaptığı araştırmalara dayanarak, 1948'de kalınlığı 100 metre olarak raporlanmış olan buzulların 2020 yılında yapılan araştırmalara göre 50-60 metreye düştüğünü ifade etti.Canan, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
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buzulların erimesi, küresel ısınma, küresel iklim, hakkari, yüksekova
buzulların erimesi, küresel ısınma, küresel iklim, hakkari, yüksekova

Türkiye'nin en büyük ve en önemli buzul alanlarından biri: 20 bin yıllık buzullar eriyor

03:28 21.09.2024 (güncellendi: 03:29 21.09.2024)
© İHA / METİN TEK-AW291813Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasındaki vadide yer alan 20 bin yıllık buzullar yavaş yavaş erirken doğaseverler ise acilen önlem alınmasını istiyor.
Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasındaki vadide yer alan 20 bin yıllık buzullar yavaş yavaş erirken doğaseverler ise acilen önlem alınmasını istiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA / METİN TEK-AW291813
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Hakkari'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük buzul alanlarından biri olan Cilo buzulları'nın erimeye başladığına dikkat çekildi.
Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları, Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü tarafından ziyaret edildi. Cilo Dağları'nda yer alan 20 bin yıllık buzulların iklim değişiklikleri sebebiyle erimeye başladığını ifade eden Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulüp Başkanı Çetin Yorgun, buzullar için önlem alınmasını istedi.
Kulüp üyesi ve coğrafya öğretmeni Kenan Canan ise Cilo buzulları hakkında yaptığı araştırmalara dayanarak, 1948'de kalınlığı 100 metre olarak raporlanmış olan buzulların 2020 yılında yapılan araştırmalara göre 50-60 metreye düştüğünü ifade etti.
Canan, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
“Cilo buzulları, Türkiye'nin en büyük ve en önemli buzul alanlarından biri olarak bilinir. Türkiye'nin buzul araştırmaları tarihine büyük katkılar sunan isimlerden biri olan Prof. Dr. Sırrı Erinç, 1948 yılında bölgede gerçekleştirdiği ilk bilimsel çalışmalarda buzulların kalınlığını yaklaşık 100 metre olarak raporlamıştır. Ancak, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle 2020 yılına gelindiğinde yapılan araştırmalar bu kalınlığın 50-60 metreye kadar düştüğünü göstermektedir. Yapılan ölçümler buzul alanındaki dramatik gerilemeyi de ortaya koymaktadır. 1948 yılında Cilo buzulları yaklaşık 8,5 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktayken, 1980 yılına kadar bu alan 7,2 kilometrekareye gerilemiş. 2020 yılı itibarıyla bu alan 4,8 kilometrekareye kadar düşmüştür. Bu veriler, buzulların her yıl ortalama yüzde 1-2 oranında küçüldüğünü göstermektedir. Prof. Dr. Sırrı Erinç'in gözlemleri, bölgenin iklim değişikliğine karşı ne kadar savunmasız olduğunu ve buzul erimesinin hızlanarak devam ettiğini kanıtlamaktadır. Cilo buzulları, yalnızca doğa turizmi için değil, aynı zamanda bölgedeki tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahiptir. buzulların erimesi, bölgedeki kuraklık ve tatlı su kaynaklarındaki azalma ile doğrudan ilişkilidir. 3 bin 50 metre rakımdaki Gelyano Buzul Gölü'nde yapılan güncel gözlemler, buzulların eninde çatlaklar, erime öncesi döneme ait buzul çizikleri ve cilalanmış kaya izleri gibi önemli buzul süreçlerini gözler önüne sermektedir. Bu bilimsel veriler, Cilo buzullarının korunması ve iklim değişikliği ile mücadelede acil önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Bunun için ciddi önlemler alınmalı ki gelecekteki nesile güzel miraslar bırakalım”
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