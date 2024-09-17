https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yillar-once-delinen-ozon-tabakasi-iyilesme-yolunda-yavasca-ilerliyor-1088114938.html

Yıllar önce delinen Ozon tabakası, iyileşme yolunda yavaşça ilerliyor

Yıllar önce delinen Ozon tabakası, iyileşme yolunda yavaşça ilerliyor

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Güneş'ten gelen zararlı ışınları tutarak yaşamı koruyan ozon tabakasıyla ilgili güzel haberi duyurdu. 1980’lerde Antarktika... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T11:37+0300

2024-09-17T11:37+0300

2024-09-17T11:37+0300

yaşam

ozon

ozon deliği

atmosfer

radyasyon

cilt kanseri

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Atmosfer konusunda uzman bilim insanları, 1970’lerin sonunda kutupların üstündeki ozon tabakasının hacminin düşerek inceldiğini vurgulamış bu durum, ozon tabakasının delindiği şeklinde nitelendirilmişti. Ayrıca ozonu tüketen sera gazlarının giderek azaltılması, ozondaki bu yavaş ve uzun vadeli iyileşmeyi hızlandıracağı kaydedildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuyla iligli, "Bir zamanlar hasta olan ozon tabakası iyileşme yolunda" açıklamasını yaptı.WMO, iklim ve atmosfer kirliliğini engelleyen çalışmaların hızla devam etmesi halinde ozon tabakasının, Antarktika üzerinde yaklaşık 2066'da, Arktik üzerinde 2045'te ve dünyanın geri kalanı için 2040'ta eski haline dönebileceğini ifade ediyor. En son 2022'deki bilimsel değerlendirmeye göre, Antarktika ozon deliği 2000 yılından bu yana ‘alan ve derinlik’ açısından yavaş yavaş iyileşiyor.Ozon, atmosferin ikinci tabakası olan koruyucu gazların yer aldığı stratosferin bir tabakasıdır. Ozon tabakası Güneş'ten Dünya'ya çarpan ve fazlası yaşama zarar veren radyasyon partiküllerini emer ve yaşamı korur.

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Sputnik Türkiye

ozon, ozon deliği, atmosfer, radyasyon, cilt kanseri