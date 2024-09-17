https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/trumpa-ukrayna-destekcisi-suikast-girisiminde-bulunmustu-gizli-servisden-aciklama-geldi--1088108226.html

Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi

Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkan ve siyasetçilerini korumakla yükümlü olan Gizli Servis, saldırganın Ukrayna motivasyonu ile Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğunu dolaylı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T09:54+0300

2024-09-17T09:54+0300

2024-09-17T09:54+0300

dünya

donald trump

ukrayna

suikast

suikast girişimi

devlet başkanına suikast girişimine karışmak

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102822/90/1028229009_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_23976ea07a71ce65388830d29d88cbe8.jpg

ABD başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Ukrayna için gönüllü olarak çalışan ve militanları eğiten 58 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Routh olduğunun ortaya çıkması ardından konuyu araştıran Gizli Servis'ten açıklama geldi. ABD Gizli Servis Direktör Vekili, “ABD'yi kinetik bir çatışmanın içine sokabilecek başka bir jeopolitik olay... ya da Gizli Servis'in ek sorumluluklar ve korumalar almasına neden olabilecek başka bir konular var" diye konuştu. Böylece saldırıyı yapan kişinin Ukrayna'daki Neo-Nazi görüşünün saldırıdaki motivasyonu olduğu da açıklanmış oldu. Suikast girişimini yapan Ryan Routh kimdir? Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren kişinin sıkı bir Ukrayna destekçisi Ryan Wesley Routh olduğu belirlendi.Ukrayna'daki Neo-Nazi ideolojilere sahip Azov Taburu için Afgan ve diğer milletten militanları organize etmek üzere çalıştığı ortaya çıkan Routh'un ayrıca geçmişte Newsweek, New York Times ve The Semafor News gibi medya kuruluşlarına röportaj verdiği ortaya çıktı.Aktif olarak sosyal medya hesabı da kullanan Ryan Routh'ın, "Moskova'yı yerle bir etmeliyiz. Nükleer silahlarımızla orayı dümdüz edip bu kötülüğün tekrar meydana gelmemesi gerekli ki bir daha bunlarla uğraşmayalım" tweetleri attığı da görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-kisinin-rus-lider-icin-de-suikast-cagrisinda-bulundugu-ortaya-1088081376.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, ukrayna, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri