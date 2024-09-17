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Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi
Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan ve siyasetçilerini korumakla yükümlü olan Gizli Servis, saldırganın Ukrayna motivasyonu ile Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğunu dolaylı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:54+0300
2024-09-17T09:54+0300
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ABD başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Ukrayna için gönüllü olarak çalışan ve militanları eğiten 58 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Routh olduğunun ortaya çıkması ardından konuyu araştıran Gizli Servis'ten açıklama geldi. ABD Gizli Servis Direktör Vekili, “ABD'yi kinetik bir çatışmanın içine sokabilecek başka bir jeopolitik olay... ya da Gizli Servis'in ek sorumluluklar ve korumalar almasına neden olabilecek başka bir konular var" diye konuştu. Böylece saldırıyı yapan kişinin Ukrayna'daki Neo-Nazi görüşünün saldırıdaki motivasyonu olduğu da açıklanmış oldu. Suikast girişimini yapan Ryan Routh kimdir? Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren kişinin sıkı bir Ukrayna destekçisi Ryan Wesley Routh olduğu belirlendi.Ukrayna'daki Neo-Nazi ideolojilere sahip Azov Taburu için Afgan ve diğer milletten militanları organize etmek üzere çalıştığı ortaya çıkan Routh'un ayrıca geçmişte Newsweek, New York Times ve The Semafor News gibi medya kuruluşlarına röportaj verdiği ortaya çıktı.Aktif olarak sosyal medya hesabı da kullanan Ryan Routh'ın, "Moskova'yı yerle bir etmeliyiz. Nükleer silahlarımızla orayı dümdüz edip bu kötülüğün tekrar meydana gelmemesi gerekli ki bir daha bunlarla uğraşmayalım" tweetleri attığı da görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-kisinin-rus-lider-icin-de-suikast-cagrisinda-bulundugu-ortaya-1088081376.html
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donald trump, ukrayna, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
donald trump, ukrayna, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri

Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi

09:54 17.09.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI A member of US Secret Service
A member of US Secret Service - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkan ve siyasetçilerini korumakla yükümlü olan Gizli Servis, saldırganın Ukrayna motivasyonu ile Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğunu dolaylı olarak kabul etti.
ABD başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Ukrayna için gönüllü olarak çalışan ve militanları eğiten 58 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Routh olduğunun ortaya çıkması ardından konuyu araştıran Gizli Servis'ten açıklama geldi.
ABD Gizli Servis Direktör Vekili, “ABD'yi kinetik bir çatışmanın içine sokabilecek başka bir jeopolitik olay... ya da Gizli Servis'in ek sorumluluklar ve korumalar almasına neden olabilecek başka bir konular var" diye konuştu.
Böylece saldırıyı yapan kişinin Ukrayna'daki Neo-Nazi görüşünün saldırıdaki motivasyonu olduğu da açıklanmış oldu.

Suikast girişimini yapan Ryan Routh kimdir?

Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren kişinin sıkı bir Ukrayna destekçisi Ryan Wesley Routh olduğu belirlendi.
Ukrayna'daki Neo-Nazi ideolojilere sahip Azov Taburu için Afgan ve diğer milletten militanları organize etmek üzere çalıştığı ortaya çıkan Routh'un ayrıca geçmişte Newsweek, New York Times ve The Semafor News gibi medya kuruluşlarına röportaj verdiği ortaya çıktı.
Aktif olarak sosyal medya hesabı da kullanan Ryan Routh'ın, "Moskova'yı yerle bir etmeliyiz. Nükleer silahlarımızla orayı dümdüz edip bu kötülüğün tekrar meydana gelmemesi gerekli ki bir daha bunlarla uğraşmayalım" tweetleri attığı da görüldü.
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