https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbulda-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-cadde-ve-yollar-gole-dondu-1088266152.html
İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve yollar göle döndü
İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve yollar göle döndü
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T00:14+0300
2024-09-21T00:14+0300
2024-09-21T00:14+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sel
sel felaketi
su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088265978_0:257:494:535_1920x0_80_0_0_6b26aa63c5a4b063b3fd6dcf7b2dfc8a.jpg
İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar göle döndü.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından başlayan kuvvetli sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Küçükçekmece ve Sultangazi'de sokakları su bastı. Trafikte aksamalar meydana gelirken bazı binalar yağmur sularından etkilendi.İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağıştan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir etkileneceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/trabzonun-3-ilcesi-siddetli-yagisa-teslim-oldu-hastane-tahliye-edildi-1088265769.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088265978_0:181:494:552_1920x0_80_0_0_a5ce840c408b2f9ffbdf05eb6dd27d2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, su baskını, ekrem imamoğlu
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, su baskını, ekrem imamoğlu
İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Küçükçekmece ve Sultangazi’de bazı binaları su bastı.
İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar göle döndü.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından başlayan kuvvetli sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Küçükçekmece ve Sultangazi'de sokakları su bastı. Trafikte aksamalar meydana gelirken bazı binalar yağmur sularından etkilendi.
İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağıştan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir etkileneceği ifade edildi.