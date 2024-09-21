https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbulda-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-cadde-ve-yollar-gole-dondu-1088266152.html

İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve yollar göle döndü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T00:14+0300

2024-09-21T00:14+0300

2024-09-21T00:14+0300

türkiye

istanbul

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İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar göle döndü.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından başlayan kuvvetli sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Küçükçekmece ve Sultangazi'de sokakları su bastı. Trafikte aksamalar meydana gelirken bazı binalar yağmur sularından etkilendi.İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil beş ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağıştan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir etkileneceği ifade edildi.

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, su baskını, ekrem imamoğlu