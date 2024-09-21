https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/son-bes-yilda-190-bin-kacak-gocmen-denizde-yakaladi-1088274022.html

Son beş yılda 190 bin kaçak göçmen denizde yakaladı

Son beş yılda 190 bin kaçak göçmen denizde yakaladı

Sputnik Türkiye

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son beş yılda yaptıkları denetimlerde denizlerde 190 bine yakın düzensiz göçmen yakaladı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T12:03+0300

2024-09-21T12:03+0300

2024-09-21T12:03+0300

türkiye

kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

sahil güvenlik komutanlığı

türk sahil güvenlik

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Göçmen kaçakçılığıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, 2024'te bin 387 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Operasyonlarda 38 bin 411 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize eden 296 kişi adli mercilere sevk edildi. Ayrıca, 40 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.Yıllara göre düzensiz göç rakamlarıSahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimlerinde, 2020'de 20 bin 380, 2021'de 23 bin 676, 2022'de 49 bin 518 ve 2023'te 56 bin 954 düzensiz göçmen yakalandı.Bu yıl yakalanan 38 bin 411 düzensiz göçmenle birlikte 2020'den bu yana toplam yakalanan göçmen sayısı 188 bin 939'a ulaştı.2023'te meydana gelen 1899 düzensiz göç olayında 169, 2022'de 1617 olayda 293, 2021'de 848 olayda 113, 2020'de ise 624 olayda 53 organizatör yakalandı.Ekiplerin son 5 yılda müdahale ettiği toplam düzensiz göç olayı 6 bin 375 oldu.Bin 52 kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildiSahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarına müdahale etti. Bu kapsamda yılbaşından beri 1052 arama kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.Ekipler, bu süreçte 127 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 18 bin 78 kişiyi kurtardı.159 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 285 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html

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kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, sahil güvenlik komutanlığı, türk sahil güvenlik