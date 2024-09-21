https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sislide-10-katli-plazada-yangin-cikti-1088283316.html
Şişli'de 10 katlı plazada çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de 10 katlı plazada çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
Şişli'de rezidans dairelerinin bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. 10 katlı plazanın 9'uncu katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangına, itfaiye... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:30+0300
2024-09-21T14:30+0300
2024-09-21T14:58+0300
türkiye
türkiye
istanbul
mecidiyeköy
yangın
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
polis
sağlık çalışanı
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Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangının itfaiye ekipler söndürüldü.Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunanların ihbarı sonucu sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.Olayda, yanan binada hasar meydana geldiği bildirilirken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/adiyamanda-9-katli-apartmanda-yangin-4-kisi-dumandan-zehirlendi-1088046704.html
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türkiye, istanbul, mecidiyeköy, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, polis, sağlık çalışanı
türkiye, istanbul, mecidiyeköy, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, polis, sağlık çalışanı
Şişli'de 10 katlı plazada çıkan yangın söndürüldü
14:30 21.09.2024 (güncellendi: 14:58 21.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Şişli'de rezidans dairelerinin bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. 10 katlı plazanın 9'uncu katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldüğü bildirildi.
Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangının itfaiye ekipler söndürüldü.
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunanların ihbarı sonucu sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Olayda, yanan binada hasar meydana geldiği bildirilirken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.