https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sislide-10-katli-plazada-yangin-cikti-1088283316.html

Şişli'de 10 katlı plazada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 10 katlı plazada çıkan yangın söndürüldü

Sputnik Türkiye

Şişli'de rezidans dairelerinin bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. 10 katlı plazanın 9'uncu katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangına, itfaiye... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T14:30+0300

2024-09-21T14:30+0300

2024-09-21T14:58+0300

türkiye

türkiye

istanbul

mecidiyeköy

yangın

yangın söndürme

itfaiye

itfaiye ekipleri

polis

sağlık çalışanı

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Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangının itfaiye ekipler söndürüldü.Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunanların ihbarı sonucu sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.Olayda, yanan binada hasar meydana geldiği bildirilirken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/adiyamanda-9-katli-apartmanda-yangin-4-kisi-dumandan-zehirlendi-1088046704.html

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türkiye, istanbul, mecidiyeköy, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, polis, sağlık çalışanı