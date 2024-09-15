https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/adiyamanda-9-katli-apartmanda-yangin-4-kisi-dumandan-zehirlendi-1088046704.html
Adıyaman'da 9 katlı apartmanda yangın çıktı: Yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Adıyaman'da 9 katlı apartmanda yangın çıktı: Yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da 9 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T17:42+0300
2024-09-15T17:42+0300
2024-09-15T17:43+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
adıyaman
apartman
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın 4. katında yangın meydana geldi. Mahmut Özmercan’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-patlamada-yaralanan-isci-oyle-bir-patladi-ki-ustumuzde-kiyafet-kalmadi-1088044852.html
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yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, adıyaman, apartman, itfaiye, itfaiye ekipleri
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, adıyaman, apartman, itfaiye, itfaiye ekipleri
Adıyaman'da 9 katlı apartmanda yangın çıktı: Yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
17:42 15.09.2024 (güncellendi: 17:43 15.09.2024)
Adıyaman'da 9 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın 4. katında yangın meydana geldi. Mahmut Özmercan’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.