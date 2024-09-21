https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sirnakta-yildirim-dustu-2si-agir-11-kisi-yaralandi-1088288453.html
Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı
Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta sağanak yağış nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşen iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır altı kişi yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:26+0300
2024-09-21T16:26+0300
2024-09-21T17:23+0300
türkiye
şırnak
yıldırım
yaralanma
ölüm
ölüm nedeni
ölüm riski
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088290331_0:98:1359:862_1920x0_80_0_0_0d9554a94ca218552aa105e6a77c31ec.jpg
Şırnak'ta Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.Ağacın altına sığındılarSağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/boluda-yildirim-dusen-evde-yangin-cikti-itfaiye-ile-mahalle-sakinleri-arasinda-arbede-yasandi-1087920711.html
türkiye
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088290331_40:0:1319:959_1920x0_80_0_0_49ec05441060ce2bea9d295994fc4f3e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şırnak, yıldırım, yaralanma, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
şırnak, yıldırım, yaralanma, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı
16:26 21.09.2024 (güncellendi: 17:23 21.09.2024)
Şırnak'ta sağanak yağış nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşen iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır altı kişi yaralandı.
Şırnak'ta Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.
Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.
Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.