https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sirnakta-yildirim-dustu-2si-agir-11-kisi-yaralandi-1088288453.html

Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı

Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta sağanak yağış nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşen iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır altı kişi yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T16:26+0300

2024-09-21T16:26+0300

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türkiye

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Şırnak'ta Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.Ağacın altına sığındılarSağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/boluda-yildirim-dusen-evde-yangin-cikti-itfaiye-ile-mahalle-sakinleri-arasinda-arbede-yasandi-1087920711.html

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şırnak, yıldırım, yaralanma, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski