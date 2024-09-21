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Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı
Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta sağanak yağış nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşen iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır altı kişi yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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Şırnak'ta Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.Ağacın altına sığındılarSağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
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şırnak, yıldırım, yaralanma, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
şırnak, yıldırım, yaralanma, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski

Şırnak'ta yıldırım düştü: 2 kişi öldü, biri ağır altı yaralı

16:26 21.09.2024 (güncellendi: 17:23 21.09.2024)
© Ekrem PayanŞırnak
Şırnak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Ekrem Payan
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Şırnak'ta sağanak yağış nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşen iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır altı kişi yaralandı.
Şırnak'ta Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Ağacın altına sığındılar

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.
Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
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