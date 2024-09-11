https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/boluda-yildirim-dusen-evde-yangin-cikti-itfaiye-ile-mahalle-sakinleri-arasinda-arbede-yasandi-1087920711.html

Bolu'da yıldırım düşen evde yangın çıktı: İtfaiye ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı

Bolu'da yıldırım düşen evde yangın çıktı: İtfaiye ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı

Sputnik Türkiye

Bolu'da 3 katlı apartmanın çatısında yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangına geç müdahalede bulunulduğu iddiası nedeniyle itfaiye ekipleri ile mahalle... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T22:08+0300

2024-09-11T22:08+0300

2024-09-11T22:19+0300

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itfaiye ekipleri

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kavga

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Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı.Bolu'da Hüseyin Ç'ye ait olan 3 katlı apartmana yıldırım düştü. Yıldırım sesi ile sokağa çıkan mahalle sakinleri çatı katında çıkan yangını 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen 3 kadın Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu hastanesine kaldırıldı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.İtfaiye ile mahalle sakinleri kavga ettiMahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına geç geldiğini belirterek ekiplerle arbede yaşadı. Polisin araya girmesi ile önlenen kavga tarafların sakinleştirilmesi ile sona erdi.

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