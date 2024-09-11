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Bolu'da yıldırım düşen evde yangın çıktı: İtfaiye ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı
Bolu'da yıldırım düşen evde yangın çıktı: İtfaiye ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı
Sputnik Türkiye
Bolu'da 3 katlı apartmanın çatısında yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangına geç müdahalede bulunulduğu iddiası nedeniyle itfaiye ekipleri ile mahalle... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı.Bolu'da Hüseyin Ç'ye ait olan 3 katlı apartmana yıldırım düştü. Yıldırım sesi ile sokağa çıkan mahalle sakinleri çatı katında çıkan yangını 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen 3 kadın Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu hastanesine kaldırıldı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.İtfaiye ile mahalle sakinleri kavga ettiMahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına geç geldiğini belirterek ekiplerle arbede yaşadı. Polisin araya girmesi ile önlenen kavga tarafların sakinleştirilmesi ile sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmir-menderesteki-sel-bilancosu-aciklandi-1087916819.html
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bolu, bolu belediyesi, itfaiye, itfaiye ekipleri, yangın, yangın söndürme, kavga, hastane
bolu, bolu belediyesi, itfaiye, itfaiye ekipleri, yangın, yangın söndürme, kavga, hastane

Bolu'da yıldırım düşen evde yangın çıktı: İtfaiye ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı

22:08 11.09.2024 (güncellendi: 22:19 11.09.2024)
© AA / Zafer Göderyıldırım
yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Zafer Göder
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Bolu'da 3 katlı apartmanın çatısında yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangına geç müdahalede bulunulduğu iddiası nedeniyle itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Apartmanda bulunan 3 kadın ise dumandan etkilendikleri gerekçesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı.
Bolu'da Hüseyin Ç'ye ait olan 3 katlı apartmana yıldırım düştü. Yıldırım sesi ile sokağa çıkan mahalle sakinleri çatı katında çıkan yangını 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen 3 kadın Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu hastanesine kaldırıldı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ile mahalle sakinleri kavga etti

Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına geç geldiğini belirterek ekiplerle arbede yaşadı. Polisin araya girmesi ile önlenen kavga tarafların sakinleştirilmesi ile sona erdi.
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