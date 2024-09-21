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Şarkıcı Metin Arolat'a veda: Cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Şarkıcı Metin Arolat'a veda: Cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Sputnik Türkiye
Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze töreninin ayrıntıları açıklandı. Arolat önce İstanbul'da sonra İzmir'de... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:53+0300
2024-09-21T14:53+0300
yaşam
metin arolat
cenaze töreni
kalp krizi
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gülben ergen
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İstanbul Kadıköy'de sahnede rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında yaşamını yitirdi. Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, sanatçının cenaze töreninin detayları açıklandı. İzmir'de toprağa verilecekArolat, yarın öğle ezanına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazından ardından 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camisi'nden öğle ezanı sonrası aile kabristanına defnedilecek.Sanat dünyası yasta Arolat'ın ölümünün ardından bir çok sanatçı sosyal medyasından başsağlığı mesajları yayımladı. Gülben Ergen, "Hayatını kaybetmek Ölüm Ve Metin Bizim Metin’imiz Benim otuz yıllık arkadaşım Metin. O kadar ağır ve zor ki… Çok şaşkın ve üzgünüm Ailesine sevenlerine sabır diliyorum." paylaşımı yaptı. Bir süre önce arkadaşı Metin Arolat'ı kendi programında konuk eden Armağan Çağlayan ise acısını 'Delirebilirim... Öyle bir çaresizlik' sözleriyle anlattı.Metin Arolat kimdir?İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html
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Şarkıcı Metin Arolat'a veda: Cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

14:53 21.09.2024
© InstagramMetin Arolat hayatını kaybetti.
Metin Arolat hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Instagram
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Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze töreninin ayrıntıları açıklandı. Arolat önce İstanbul'da sonra İzmir'de sevenlerine veda edecek.
İstanbul Kadıköy'de sahnede rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında yaşamını yitirdi. Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, sanatçının cenaze töreninin detayları açıklandı.

İzmir'de toprağa verilecek

Arolat, yarın öğle ezanına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazından ardından 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camisi'nden öğle ezanı sonrası aile kabristanına defnedilecek.

Sanat dünyası yasta

Arolat'ın ölümünün ardından bir çok sanatçı sosyal medyasından başsağlığı mesajları yayımladı.
Gülben Ergen, "Hayatını kaybetmek Ölüm Ve Metin Bizim Metin’imiz Benim otuz yıllık arkadaşım Metin. O kadar ağır ve zor ki… Çok şaşkın ve üzgünüm Ailesine sevenlerine sabır diliyorum." paylaşımı yaptı.
Bir süre önce arkadaşı Metin Arolat'ı kendi programında konuk eden Armağan Çağlayan ise acısını 'Delirebilirim... Öyle bir çaresizlik' sözleriyle anlattı.

Metin Arolat kimdir?

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.
Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.
Metin Arolat hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
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