https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusyadan-kovid-19un-yeni-varyanti-xecle-ilgili-aciklama-hizla-yayiliyor-1088286372.html
Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı XEC’le ilgili açıklama: ‘Hızla yayılıyor’
Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı XEC’le ilgili açıklama: ‘Hızla yayılıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin hızla yayıldığını, ama son Omikron varyantının diğer son... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T15:51+0300
2024-09-21T15:51+0300
2024-09-21T15:53+0300
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kovid-19
xec varyantı
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Rospotrebnadzor’un yaptığı açıklamada, “XEC hızla yayılmakla birlikte, son zamanlarda ortaya çıkan diğer Omikron alt varyantlarına benzer belirtiler gösteriyor. <...> SARS-CoV-2 varyantlarının dolaşımına yönelik takip Rusya genelinde devam ediyor” ifadesine yer verildi.XEC'nin resmi olarak ilk kez Haziran ayında Almanya'da tespit edildiği ve o zamandan beri birçok ülkede ortaya çıkarıldığı anımsatılırken aslında ilk vakaların Mayıs ayında İtalya'da kayda geçtiği, ancak numunelerin GISAID uluslararası veri tabanına ancak Eylül ayında yüklendiği kaydedildi.XEC’in, Omikron varyantı FLiRT’in daha önce tespit edilen iki alt tipi olan KS.1.1 ve KP.3.3'ün bir kombinasyonu olduğunu bildiren Rospotrebnadzor, “Belirtileri önceki varyantlara benziyor. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, koku kaybı, iştahsızlık, vücut ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı ve burun akıntısı” diye açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prof-dr-azap-kovid-19un-yeni-varyanti-xecnin-turkiyede-etkin-olmasini-bekliyoruz-1088283051.html
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kovid-19, xec varyantı, rusya, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), rospotrebnadzor, sağlık, almanya, italya, omikron
kovid-19, xec varyantı, rusya, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), rospotrebnadzor, sağlık, almanya, italya, omikron
Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı XEC’le ilgili açıklama: ‘Hızla yayılıyor’
15:51 21.09.2024 (güncellendi: 15:53 21.09.2024)
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin hızla yayıldığını, ama son Omikron varyantının diğer son alt tipleriyle aynı belirtiler gösterdiğini belirtti.
Rospotrebnadzor’un yaptığı açıklamada, “XEC hızla yayılmakla birlikte, son zamanlarda ortaya çıkan diğer Omikron alt varyantlarına benzer belirtiler gösteriyor. <...> SARS-CoV-2 varyantlarının dolaşımına yönelik takip Rusya genelinde devam ediyor” ifadesine yer verildi.
XEC'nin resmi olarak ilk kez Haziran ayında Almanya'da tespit edildiği ve o zamandan beri birçok ülkede ortaya çıkarıldığı anımsatılırken aslında ilk vakaların Mayıs ayında İtalya'da kayda geçtiği, ancak numunelerin GISAID uluslararası veri tabanına ancak Eylül ayında yüklendiği kaydedildi.
XEC’in, Omikron varyantı FLiRT’in daha önce tespit edilen iki alt tipi olan KS.1.1 ve KP.3.3'ün bir kombinasyonu olduğunu bildiren Rospotrebnadzor, “Belirtileri önceki varyantlara benziyor. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, koku kaybı, iştahsızlık, vücut ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı ve burun akıntısı” diye açıkladı.