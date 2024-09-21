https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-disisleri-rusya-ukrayna-konulu-baris-zirvelerine-katilmayacak-1088296559.html

Rusya Dışişleri: Rusya, Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacak

Rusya Dışişleri: Rusya, Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ kesinlikle katılmayacağını belirtti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T23:58+0300

2024-09-21T23:58+0300

2024-09-21T23:57+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

zirve

vladimir zelenskiy

formül

batı

nato

kiev

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in “kasım ayında düzenlenecek ikinci ‘barış zirvesine’ Rusya’nın davet edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacağını, bunların çözümle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.Rusya temsilcilerinin ‘Bürgenstock süreci’ çerçevesinde herhangi bir görüşmeye katılmayı düşünmediğini belirten Zaharova, söz konusu sürecin çözümle hiçbir ilgisinin olmadığına vurgu yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:Zaharova, Moskova’nın krizin siyasi ve diplomatik çözümünü reddetmediğini ancak, ‘sahadaki durumu’, ortaya çıkan jeopolitik gerçekleri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 14 Haziran'da formüle edilen ilgili girişimi dikkate alan tüm ciddi önerileri tartışmaya hazır olduğunu vurguladı.Rusya’nın çıkarları dikkate alınmadan adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Eylül başında Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ‘ikinci zirvede’ Rusya temsilcilerini görmek istediğini bir kez daha dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna ile ilgili ‘ikinci zirve’ konusunu değerlendirdiği Sputnik’e demecinde, Rusya’nın ültimatomları kabul etmediğini ve Zelenskiy formülünün dayatıldığı etkinliklere katılmayacağını belirtmişti.

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