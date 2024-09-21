https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-disisleri-rusya-ukrayna-konulu-baris-zirvelerine-katilmayacak-1088296559.html
Rusya Dışişleri: Rusya, Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacak
Rusya Dışişleri: Rusya, Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ kesinlikle katılmayacağını belirtti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T23:58+0300
2024-09-21T23:58+0300
2024-09-21T23:57+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
zirve
vladimir zelenskiy
formül
batı
nato
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in “kasım ayında düzenlenecek ikinci ‘barış zirvesine’ Rusya’nın davet edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacağını, bunların çözümle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.Rusya temsilcilerinin ‘Bürgenstock süreci’ çerçevesinde herhangi bir görüşmeye katılmayı düşünmediğini belirten Zaharova, söz konusu sürecin çözümle hiçbir ilgisinin olmadığına vurgu yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:Zaharova, Moskova’nın krizin siyasi ve diplomatik çözümünü reddetmediğini ancak, ‘sahadaki durumu’, ortaya çıkan jeopolitik gerçekleri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 14 Haziran'da formüle edilen ilgili girişimi dikkate alan tüm ciddi önerileri tartışmaya hazır olduğunu vurguladı.Rusya’nın çıkarları dikkate alınmadan adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Eylül başında Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ‘ikinci zirvede’ Rusya temsilcilerini görmek istediğini bir kez daha dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna ile ilgili ‘ikinci zirve’ konusunu değerlendirdiği Sputnik’e demecinde, Rusya’nın ültimatomları kabul etmediğini ve Zelenskiy formülünün dayatıldığı etkinliklere katılmayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-vekil-slutskiy-polonyanin-kirimin-bm-mandasina-devredilmesi-fikri-olu-dogmus-bir-girisim-1088264504.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zirve, vladimir zelenskiy, formül, batı, nato, kiev, moskova, vladimir putin, savaş
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zirve, vladimir zelenskiy, formül, batı, nato, kiev, moskova, vladimir putin, savaş
Rusya Dışişleri: Rusya, Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ kesinlikle katılmayacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in “kasım ayında düzenlenecek ikinci ‘barış zirvesine’ Rusya’nın davet edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konulu ‘barış zirvelerine’ katılmayacağını, bunların çözümle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.
Rusya temsilcilerinin ‘Bürgenstock süreci’ çerçevesinde herhangi bir görüşmeye katılmayı düşünmediğini belirten Zaharova, söz konusu sürecin çözümle hiçbir ilgisinin olmadığına vurgu yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sözde ikinci zirvenin de amacı aynı; çatışmanın çözümü için kesinlikle uygulanabilir olmayan ’Zelenskiy formülünü’ alteranifi olmayan bir temel olarak sunmak, dünya çoğunluğunun desteğini almak ve Rusya'ya teslim olma ültimatomunu dayatmak. Bu tür ‘zirvelere’ katılmayacağız.”
Zaharova, Moskova’nın krizin siyasi ve diplomatik çözümünü reddetmediğini ancak, ‘sahadaki durumu’, ortaya çıkan jeopolitik gerçekleri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 14 Haziran'da formüle edilen ilgili girişimi dikkate alan tüm ciddi önerileri tartışmaya hazır olduğunu vurguladı.
Rusya’nın çıkarları dikkate alınmadan adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Ancak Kiev ve Batı barışı düşünmüyor. Savaşa ihtiyaçları var. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik haydutça istilası ve Zelenskiy'in Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli NATO silahlarıyla saldırıya izin verilmesi talebi bunu kanıtlıyor. Bu ülkemiz halkına yönelik terörün devamıdır. Teröristlerle konuşmayacağız.”
Eylül başında Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ‘ikinci zirvede’ Rusya temsilcilerini görmek istediğini bir kez daha dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna ile ilgili ‘ikinci zirve’ konusunu değerlendirdiği Sputnik’e demecinde, Rusya’nın ültimatomları kabul etmediğini ve Zelenskiy formülünün dayatıldığı etkinliklere katılmayacağını belirtmişti.