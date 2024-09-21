https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-kisa-ve-uzun-vadeli-turk-lirasi-mevduatlarinin-zorunlu-karsilik-oranlari-1088267464.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan son karara gçre TCMB zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı aldı. Buna göre, kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T02:08+0300
2024-09-21T02:08+0300
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resmi gazete
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
mevduat
türk lirası
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kısa vadeli Türk lirası mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarılırken, uzun vadeli TL mevduatta ise yüzde 8 olan oran yüzde 10'a yükseltildi.Aynı zamanda karara göre, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 8 iken yüzde 5'e düşürüldü. Bu kararın yanı sıra, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-6-universiteye-rektor-atamasi-yapildi-1088266629.html
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resmi gazete, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mevduat, türk lirası
resmi gazete, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mevduat, türk lirası
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan son karara gçre TCMB zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı aldı. Buna göre, kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kısa vadeli Türk lirası mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarılırken, uzun vadeli TL mevduatta ise yüzde 8 olan oran yüzde 10'a yükseltildi.Aynı zamanda karara göre, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 8 iken yüzde 5'e düşürüldü.
Bu kararın yanı sıra, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.