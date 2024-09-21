https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-kisa-ve-uzun-vadeli-turk-lirasi-mevduatlarinin-zorunlu-karsilik-oranlari-1088267464.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının zorunlu karşılık oranları yükseltildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara gçre TCMB zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı aldı. Buna göre, kısa ve uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarının... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T02:08+0300

2024-09-21T02:08+0300

2024-09-21T02:08+0300

türkiye

resmi gazete

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

mevduat

türk lirası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kısa vadeli Türk lirası mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarılırken, uzun vadeli TL mevduatta ise yüzde 8 olan oran yüzde 10'a yükseltildi.Aynı zamanda karara göre, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 8 iken yüzde 5'e düşürüldü. Bu kararın yanı sıra, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-6-universiteye-rektor-atamasi-yapildi-1088266629.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mevduat, türk lirası