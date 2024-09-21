https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-6-universiteye-rektor-atamasi-yapildi-1088266629.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T00:33+0300

2024-09-21T00:33+0300

2024-09-21T00:49+0300

türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

karar

üniversite

atama

rektör ataması

eğitim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı.Resmi Gazete kararına göre Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı.Atama yapılan üniversite ve rektörler Diğer atamalar neler ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.Ayrıca atamalar ve görevden alınma kararları arasında:atanırken, görevinden alındı.

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, karar, üniversite, atama, rektör ataması, eğitim