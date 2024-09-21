Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı
00:33 21.09.2024 (güncellendi: 00:49 21.09.2024)
© İHAResmi Gazete
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı.
Resmi Gazete kararına göre Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı.
Atama yapılan üniversite ve rektörler
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.
Diğer atamalar neler ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.
Ayrıca atamalar ve görevden alınma kararları arasında:
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Alparslan Çevik,
Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar,
Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş,
Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede,
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı,
Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül,
atanırken,
Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör
görevinden alındı.