Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in adli tıp raporuna gölge mi düştü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
19:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
22 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:32
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:13
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/resmi-gazetede-yayinlandi-6-universiteye-rektor-atamasi-yapildi-1088266629.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T00:33+0300
2024-09-21T00:49+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
karar
üniversite
atama
rektör ataması
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı.Resmi Gazete kararına göre Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı.Atama yapılan üniversite ve rektörler Diğer atamalar neler ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.Ayrıca atamalar ve görevden alınma kararları arasında:atanırken, görevinden alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/takmayan-suruculere-2-bin-568-lira-ceza-kis-lastigi-zorunlulugu-ne-zaman-basliyor-1088261678.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, karar, üniversite, atama, rektör ataması, eğitim
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, karar, üniversite, atama, rektör ataması, eğitim

Resmi Gazete'de yayınlandı: 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

00:33 21.09.2024 (güncellendi: 00:49 21.09.2024)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı.
Resmi Gazete kararına göre Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı.

Atama yapılan üniversite ve rektörler

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

Diğer atamalar neler ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.
Ayrıca atamalar ve görevden alınma kararları arasında:
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Alparslan Çevik,
Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar,
Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş,
Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede,
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı,
Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül,
atanırken,
Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör
görevinden alındı.
İstanbul - trafik - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
TÜRKİYE
Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Dün, 20:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала