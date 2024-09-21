https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prens-dizisinin-yildizi-giray-altinokun-cocugu-oldu--1088288580.html

Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu

Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Giray Altınok'un Emir isminde çocuğu oldu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

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Prens ve Var Bunlar dizileriyle birkaç sezondur Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri haline gelen Giray Altınok'un çocuğu oldu. 2018'den beri birlikte oldukları Cansu Diktaş ile geçmişte bebek beklediklerini açıklayan çift'in Emir isimde bir çocuğu oldu. Altınok, haberi Instagramdan paylaşarak, "Hoş geldin oğlum" diye yazdı. Giray Altınok kimdir?1 Mayıs 1984 tarihinde doğan Giray, 'Buyur Burdan Bak' adlı televizyon programıyla tanınmaya başladı. Ardından birçok tiyatro oyununda yer aldı ve 'Aykut Enişte' filminin senaryosunu kaleme aldı. "Kaybedeler Kulübü", "Güldür Güldür" ve "Ölümlü Dünya" gibi projelerde de boy gösteren Altınok, özellikle "Var Bunlar" ve "Prens" dizileriyle parladı.Ünlü oyuncu, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi.

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prens, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, dizi