https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prens-dizisinin-yildizi-giray-altinokun-cocugu-oldu--1088288580.html
Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu
Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Giray Altınok'un Emir isminde çocuğu oldu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:27+0300
2024-09-21T16:27+0300
2024-09-21T16:30+0300
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Prens ve Var Bunlar dizileriyle birkaç sezondur Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri haline gelen Giray Altınok'un çocuğu oldu. 2018'den beri birlikte oldukları Cansu Diktaş ile geçmişte bebek beklediklerini açıklayan çift'in Emir isimde bir çocuğu oldu. Altınok, haberi Instagramdan paylaşarak, "Hoş geldin oğlum" diye yazdı. Giray Altınok kimdir?1 Mayıs 1984 tarihinde doğan Giray, 'Buyur Burdan Bak' adlı televizyon programıyla tanınmaya başladı. Ardından birçok tiyatro oyununda yer aldı ve 'Aykut Enişte' filminin senaryosunu kaleme aldı. "Kaybedeler Kulübü", "Güldür Güldür" ve "Ölümlü Dünya" gibi projelerde de boy gösteren Altınok, özellikle "Var Bunlar" ve "Prens" dizileriyle parladı.Ünlü oyuncu, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/cinde-hayvanat-bahcesinde-skandal-pandalarin-boyanan-kopekler-oldugu-ortaya-cikti-1088286197.html
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prens, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, dizi
prens, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, dizi
Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu
16:27 21.09.2024 (güncellendi: 16:30 21.09.2024)
Ünlü oyuncu Giray Altınok'un Emir isminde çocuğu oldu.
Prens ve Var Bunlar dizileriyle birkaç sezondur Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri haline gelen Giray Altınok'un çocuğu oldu.
2018'den beri birlikte oldukları Cansu Diktaş ile geçmişte bebek beklediklerini açıklayan çift'in Emir isimde bir çocuğu oldu.
Altınok, haberi Instagramdan paylaşarak, "Hoş geldin oğlum" diye yazdı.
1 Mayıs 1984 tarihinde doğan Giray, 'Buyur Burdan Bak' adlı televizyon programıyla tanınmaya başladı. Ardından birçok tiyatro oyununda yer aldı ve 'Aykut Enişte' filminin senaryosunu kaleme aldı.
"Kaybedeler Kulübü", "Güldür Güldür" ve "Ölümlü Dünya" gibi projelerde de boy gösteren Altınok, özellikle "Var Bunlar" ve "Prens" dizileriyle parladı.
Ünlü oyuncu, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi.