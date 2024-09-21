https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/cinde-hayvanat-bahcesinde-skandal-pandalarin-boyanan-kopekler-oldugu-ortaya-cikti-1088286197.html
Çin'de hayvanat bahçesinde skandal: Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı
Çin'de hayvanat bahçesinde skandal: Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çin'de bir hayvanat bahçesi iki 'pandanın' aslında köpek olduklarını itiraf etti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T15:52+0300
2024-09-21T15:52+0300
2024-09-21T16:04+0300
dünya
çin
panda
yavru panda
hayvanat bahçesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/03/1066550259_0:124:1413:918_1920x0_80_0_0_21f7add0e08b36441576e07a63d9694f.jpg
Çin'de 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti' ismini taşıyan hayvanat bahçesinde yıllardır 'panda' diye tanıtılan iki hayvanın aslında boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı. Ülkenin güney Guangdong eyaletindeki hayvanat bahçesinde tüylü chow chow cinsi köpeklerin görüntüleri bir ziyaretçinin çektiği videolara yansıdı. Pazartesi günü Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlanan video viral oldu, 1 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.Hayvanat bahçesi müdürü kabul ettiHayvanat bahçesinin müdürü, köpeklerin hayvanat bahçesinde çok ziyaretçi topladığını belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası." dedi.Daha önce de olmuştuÇin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzeyecek şekilde boyanması ilk kez olmuyor.Daha önce de doğu Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde iki köpeğin pandalara benzeyecek şekilde boyandığının anlaşılması tepkilere yol açmıştı. Eleştirilerin ardından hayvanat bahçesi köpekleri boyadığını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyanin-en-yasli-pandasi-tan-tan-yasama-veda-etti-1082450353.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/03/1066550259_0:0:1413:1059_1920x0_80_0_0_74c0534fa0f183a9a71d63608965ff72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, panda, yavru panda, hayvanat bahçesi
çin, panda, yavru panda, hayvanat bahçesi
Çin'de hayvanat bahçesinde skandal: Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı
15:52 21.09.2024 (güncellendi: 16:04 21.09.2024)
Çin'de bir hayvanat bahçesi iki 'pandanın' aslında köpek olduklarını itiraf etti.
Çin'de 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti' ismini taşıyan hayvanat bahçesinde yıllardır 'panda' diye tanıtılan iki hayvanın aslında boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı.
Ülkenin güney Guangdong eyaletindeki hayvanat bahçesinde tüylü chow chow cinsi köpeklerin görüntüleri bir ziyaretçinin çektiği videolara yansıdı. Pazartesi günü Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlanan video viral oldu, 1 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.
Hayvanat bahçesi müdürü kabul etti
Hayvanat bahçesinin müdürü, köpeklerin hayvanat bahçesinde çok ziyaretçi topladığını belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası." dedi.
Çin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzeyecek şekilde boyanması ilk kez olmuyor.
Daha önce de doğu Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde iki köpeğin pandalara benzeyecek şekilde boyandığının anlaşılması tepkilere yol açmıştı. Eleştirilerin ardından hayvanat bahçesi köpekleri boyadığını kabul etmişti.