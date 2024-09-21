https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/cinde-hayvanat-bahcesinde-skandal-pandalarin-boyanan-kopekler-oldugu-ortaya-cikti-1088286197.html

Çin'de hayvanat bahçesinde skandal: Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı

Çin'de hayvanat bahçesinde skandal: Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Çin'de bir hayvanat bahçesi iki 'pandanın' aslında köpek olduklarını itiraf etti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T15:52+0300

2024-09-21T15:52+0300

2024-09-21T16:04+0300

dünya

çin

panda

yavru panda

hayvanat bahçesi

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Çin'de 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti' ismini taşıyan hayvanat bahçesinde yıllardır 'panda' diye tanıtılan iki hayvanın aslında boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı. Ülkenin güney Guangdong eyaletindeki hayvanat bahçesinde tüylü chow chow cinsi köpeklerin görüntüleri bir ziyaretçinin çektiği videolara yansıdı. Pazartesi günü Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlanan video viral oldu, 1 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.Hayvanat bahçesi müdürü kabul ettiHayvanat bahçesinin müdürü, köpeklerin hayvanat bahçesinde çok ziyaretçi topladığını belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası." dedi.Daha önce de olmuştuÇin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzeyecek şekilde boyanması ilk kez olmuyor.Daha önce de doğu Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde iki köpeğin pandalara benzeyecek şekilde boyandığının anlaşılması tepkilere yol açmıştı. Eleştirilerin ardından hayvanat bahçesi köpekleri boyadığını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyanin-en-yasli-pandasi-tan-tan-yasama-veda-etti-1082450353.html

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çin, panda, yavru panda, hayvanat bahçesi